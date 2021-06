La ragazza di 25 anni uccisa a coltellate dall'ex compagno: l'orrore davanti al figlio e all'amica

Femminicidio in una villetta di Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. La vittima è Alessandra Piga, 25 anni. Un'amica della vittima ha avuto la prontezza di chiudersi in bagno col bambino

Una donna di 25 anni, Alessandra Piga, è stata uccisa in una villetta alla periferia di Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex compagno, al culmine di una lite. Al momento dell'omicidio sarebbe stato presente in casa anche il figlio di due anni. I carabinieri intervenuti sul posto sono stati anche aggrediti dal presunto omicida. La donna di origini sarde di Maracalagonis (Cagliari) e residente a Castelnuovo è stata uccisa nel pomeriggio di sabato dall'ex compagno in una villetta a Castelnuovo Magra, a pochi chilometri da Sarzana.

Alessandra Piga uccisa dall'ex compagno a Castelnuovo Magra (La Spezia)

Presente all'aggressione, oltre al figlioletto di due anni della coppia, anche un'amica della vittima che è riuscita a chiudersi in bagno insieme al bambino e a sfuggire alla furia omicida. A compiere il delitto è stato Yassine Erroum, 29enne maghrebino che ha preso il coltello probabilmente in cucina.

I carabinieri, avvertiti dai vicini, sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco, i quali hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso. L'uomo era ancora in casa e ha aggredito tre militari, poi è stato bloccato e arrestato. Ora si trova piantonato in ospedale a Sarzana.