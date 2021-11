No Green Pass, domenica a Firenze attesi in migliaia con Alessandra Schilirò, la vice questore sospesa

Attese migliaia di persone per la manifestazione 'No green pass' di domenica, 14 novembre, a Firenze dove è attesa la presenza di Alessandra Schilirò, la vice questore della polizia sospesa dopo le critiche al certificato verde, bollato come "tessera di discriminazione" dal palco di una manifestazione a Roma. La stessa Schilirò ha lanciato il movimento 'Venere vincerà', e su Telegram conferma l'appuntamento del fine settimana.

Timori di ordine pubblico connessi alla nuova circolare emessa dal ministero degli interni che vieta i raduni 'No green pass' nei centri storici, e la possibilità si sfilare in corteo. Difficile tuttavia attendersi che quello annunciato in piazzale Michelangelo potrà essere un presìdio "stabile". Secondo le stime del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, si prevede l'arrivo di almeno 3mila persone.

La manifestazione si aggiungere al presidio di 'Firenze No Green pass' che da molte settimane a questa parte, si trasformava in un breve corteo che sfilava in centro storico: un corteo che sabato 13 sarà negato.