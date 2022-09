L'auto finisce contro un muro: morte due ragazze di 28 anni

È una domenica mattina di dolore e sofferenza; non soltanto per Cervinara, ma per l’Irpinia intera. Un gravissimo incidente è avvenuto alle ore 4 della notte appena trascorsa, in via San Cosma a Cervinara (Avellino), dove una Fiat 500 rossa con quattro ragazze a bordo, tutte di 28 anni di Cervinara, ha perso il controllo ed è finita contro un muro di recinzione che delimitava la strada. Purtroppo nel violento impatto due ragazze hanno perso la vita, mentre le altre due sono state estratte in collaborazione con i sanitari del 118 e trasportate una presso l'ospedale Moscati di Avellino e l'altra presso il nosocomio San Pio di Benevento. Dopo i rilievi del medico legale le due salme sono state recuperate. Ad intervenire per prima la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e una dei Vigili del Fuoco di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

Le due ragazze che hanno perso la vita

Le vittime si chiamavano Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Purtroppo, quando sono arrivate le ambulanze del 118, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Le altre due che si trovavano a bordo della vettura sono state trasportate in ospedale, ma, a quanto pare, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono ricoverate, rispettivamente, presso l’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e presso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. I caschi rossi hanno provveduto ad estrarre le i corpi delle ragazze dell’abitacolo della 500. I militari, invece, hanno effettuato i rilievi del per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.