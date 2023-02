Giovane madre uccisa dal cancro, gli strazianti post d'addio al figlio: "Non posso dirti la verità, ti proteggo"

Cordoglio a Mantova per la scomparsa di Alessandra Tocco, una giovane madre di 36 anni uccisa da un tumore. La giovane donna viveva in città, era da diversi anni dipendente della Lubiam dove era molto stimata, da tutti: viene oggi ricordata per il suo impegno, la sua professionalità e la sua enorme generosità. Il suo cuore ha smesso di battere lo scorso fine settimana. Nei mesi scorsi la donna aveva scritto sui social molti messaggi pubblici, raccontando la sua battaglia e le sue emozioni. Un diario della malattia che non ha lasciato indifferenti migliaia di persone, che l'hanno incoraggiata e sostenuta: "Non ti lascerò vincere, perché ho un figlio da difendere", scriveva Alessandra. Le condizioni della donna sono inesorabilmente peggiorate. Lascia un figlio di 11 anni.

Due mesi fa Alessandra Tocco aveva scritto su Facebook uno straziante post: "Ci stiamo privando di tante cose, abbiamo perso tanti momenti insieme, a volte passano giorni senza vederci ma purtroppo questa malattia bastarda prende il sopravvento anche sull'amore che provo per te! Nonostante tutto mi dai grandi soddisfazioni a scuola, non ti lamenti mai e mi assecondi in tutto. Sai amore, odio mostrarmi sofferente ai tuoi occhi così belli, dolci e puri, ma purtroppo la vita è anche questa. Sei sempre stato un piccolo grande uomo e ora come non mai lo stai dimostrando ogni giorno di più. Mi chiedi ogni giorno la verità ma purtroppo non posso dirtela perché tu sei anche tanto sensibile e fragile. SPERO che un giorno Tu possa perdonarmi perché credimi ti sto semplicemente proteggendo da questa vita così crudele. Tua mamma, per sempre".

Mesi prima aveva scritto altre toccanti parole, sempre indirizzate al figlio: "Vorrei poterti dire che va tutto bene e che tutto sarà semplice - gli aveva scritto il 3 settembre -. Invece, figlio mio, devo dirti che non sarà così. Ti dico che la vita è un grande dono, ma fatto di delusioni, dolori e sacrifici. Ti dico che le cose te le dovrai guadagnare, poche volte le raggiungerai e a volte non arriverai nemmeno a sfiorarle. Ti dico che la vita va vissuta con coraggio e umiltà, ma che non devi mai abbassare la guardia. Che dovrai voler bene alle persone che ti cammineranno a fianco, ma scegli sempre bene a chi dare le spalle perché "Fidarsi" è facile tanto quanto restare feriti. Ti dico che le tue ali si spiegheranno per mete certe e piene di gioie - continuava Alessandra - ma pur augurandoti con il cuore che tu possa raggiungerle tutte, ti dico che a volte ti capiterà di imbatterti in chi quelle ali le spezzerà e non sarà facile trovare di nuovo il coraggio di “Volare”. Ci saranno persone che sceglierai di tenerti vicino, quelle persone che chiamerai "Amici". Saranno loro a darti coraggio e forza quando lo perderai, loro ad asciugarti le lacrime e a condividere con te grandi e piccole gioie".

I funerali di Alessandra Tocco sono stati celebrati ieri alle 14,30 nella basilica di Sant’Andrea. Era stata lei stessa a scegliere le rose rosse e i girasoli che l'avrebbero accompagnata nel suo ultimo viaggio.

