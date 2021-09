Omicidio Alessandra Zorzin: è un giallo il movente del killer suicida Marco Turrin

Si è ucciso con la pistola che aveva utilizzato per commettere il delitto Marco Turrin, 38 anni, residente a Vigodarzene, guardia giurata, l'unico indiziato dell'omicidio di Alessandra Zorzin, la giovane mamma di 21 anni uccisa in casa ieri nella frazione Valdimolino a Montecchio Maggiore, nel vicentino. Ci sono molti aspetti ancora da chiarire nel dramma di ieri.

Alessandra Zorzin uccisa con un colpo di pistola

Dell’uomo, sulla base di alcune testimonianze, i carabinieri hanno saputo che era un frequentatore abituale della casa della vittima. Avrebbe avuto la pistola per ragioni di lavoro, come ogni guardia giurata (servono più controlli sui legali detentori). Il movente dell'omicidio è un giallo.

Il corpo senza vita di Alessandra Zorzin, mamma di una bambina di due anni che al momento del delitto si trovava all'asilo nido, è stato scoperto ieri mattina dal convivente, un ragazzo di 28 anni, che - allertato dai vicini di casa - ha trovato il corpo al rientro nell'abitazione. Era stesa nel letto della camera, senza vita. Ieri la donna non era andata nel negozio di parrucchiere di Vicenza dove lavorava. Alcuni testimoni, riferisce VicenzaToday, hanno sentito uno sparo e poi visto un uomo allontanarsi con tutta calma a bordo di una Lancia Y nera. Ad incrociarne lo sguardo dopo l'omicidio è stata la titolare di una trattoria. "L'ho visto andare via, camminava con andatura normale, non di fretta - racconta - come se nulla fosse accaduto".

E' partita la caccia all'uomo, terminata in serata con il ritrovamento del cadavere di Turrin: individuato dalle forze dell'ordine, si è tolto la vita in una via poco distante dal casello autostradale di Vicenza Ovest.

Il movento è un giallo: perché Marco Turrin ha ucciso?

Il movente dell’omicidio non è ancora chiaro. Dal passato di Marco Turrin emerge un altro strano episodio: nel 2005 era finito al centro delle cronache per un fatto legato a un’arma da fuoco. Aveva 23 anni quando, in auto con la fidanzata nel Padovano, dalla pistola di ordinanza, probabilmente sistemata senza sicura, partì un colpo che lo ferì di striscio. Una vicenda però mai chiarita fino in fondo.

Turrin oggi viene ricordato dai vicini come persona "gentile e tranquilla, cresciuta in questo quartiere e che proprio qui era ritornato dopo alcuni anni vissuti altrove".

"Gli abitanti di Valdimolino sono sconvolti. Si tratta di una comunità molto tranquilla e nessuno sa spiegare questo terribile gesto - afferma il sindaco di Montecchio Gianfranco Trapula - ancora una volta, purtroppo, ai danni di una giovane donna e giovane mamma".