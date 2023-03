Alessandro Gozzoli trovato morto nel letto: chi era con lui quella sera?

Proseguono serrate le indagini sulla morte di Alessandro Gozzoli, il 41enne trovato senza vita nell'appartamento in cui viveva a Casinalbo di Formigine, nel Modenese. Le prime risposte potrebbero arrivare dall'autopsia. L'incarico per effettuare le analisi sul corpo verrà conferito oggi. L'uomo è stato rinvenuto privo di vita nel suo letto, legato, lo scorso 10 marzo. Gozzoli non rispondeva più al telefono, e allora la sorella, il padre e i colleghi di lavoro insospettiti per la strana assenza sono andati davanti all'abitazione di via Bassa Paolucci. A entrare per prima in casa, scoprendo il dramma, sarebbe stata la sua datrice di lavoro.

La morte di Gozzoli è un vero e proprio mistero. Secondo le indiscrezioni trapelate sembrerebbe che anche la macchina di Alessandro sia sparita e che l'appartamento fosse a soqquadro al momento del rinvenimento del corpo. Il che porterebbe a scartare l'ipotesi che il 41enne sia rimasto vittima di un gioco erotico finito in tragedia. Per questo la pista prevalente resta quella dell'omicidio. Ma chi aveva interesse a uccidere quello che viene ricordato da tutti come un uomo disponibile, solare e diligente sul lavoro? I tabulati telefonici sono ora al setaccio degli inquirenti che cercano di ricostruire le ultime ore della vittima. Chi era con lui quella sera? In questo contesto l'autopsia potrebbe dare delle risposte importanti sulla dinamica del delitto.