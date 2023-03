Alessandro Gozzoli trovato morto nel letto di casa: cosa è emerso dalle indagini

Sono ore decisive per le indagini sulla morte di Alessandro Gozzoli, il 41enne che lo scorso 10 marzo è stato trovato senza vita nell'appartamento in cui viveva a Casinalbo di Formigine, nel Modenese. Gozzoli era legato mani e piedi al letto. Il suo appartamento era a soqquadro: i cassetti aperti, i vestiti sparsi ovunque. Eppure non c'erano segni apparenti di effrazione. Gli inquirenti cercano di dare un nome e un volto alla persona che era con il 41enne la sera fra giovedì e venerdì, nelle ore in cui si è consumato il delitto.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi elementi che potrebbero imprimere una svolta importante, forse decisiva, all'attività degli investigatori. Intanto due giorni fa sarebbe stata ritrovata l'auto che era sparita dal garage della vittima. Non solo. Secondo "Il Resto del Carlino", una telecamera vicina alla palazzina in cui il 41enne abitava avrebbe ripreso una persona che si allontanava verso le due di notte.

I tabulati telefonici sono ora al setaccio degli inquirenti che cercano di ricostruire le ultime ore della vittima. Chi aveva interesse a uccidere quello che viene ricordato da tutti come un uomo disponibile, solare e diligente sul lavoro? Intanto si attende l'esito dell'autopsia sul corpo che potrebbe dare informazioni decisive sulle cause della morte e dunque anche sulla dinamica del delitto. La pista più battuta sarebbe quella di un omicidio preterintenzionale o colposo, forse a sfondo sessuale. Insomma, non ci sarebbe stata la volontà di uccidere. Una delle ipotesi è che l'assassino possa aver inscenato una rapina per sviare le indagini. Da qui il furto dell'auto e la casa messa in disordine, forse di proposito. Ma si tratta, appunto, di mere ipotesi. Le indagini proseguono. La verità sulla tragica fine di Alessandro potrebbe essere vicina.