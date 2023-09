Avvelena i genitori con le penne al salmone: ora la condanna è definitiva

È diventata definitiva la condanna a trent'anni nei confronti di Alessandro Leon Asoli, il ragazzo 21enne reo di aver ucciso il patrigno Loreno Grimandi e aver tentato di assassinare la madre Monica Marchioni a Casalecchio di Reno (Bologna), il 15 aprile 2021, con un piatto di pennette al salmone "condite" con nitrito di sodio. Oggi è infatti arrivata la notizia che Asoli non farà appello in Cassazione. Nell'udienza del marzo scorso, davanti alla Corte di assise di appello, il 21enne aveva confessato per la prima volta il delitto. Anche la procura generale, che aveva chiesto l'ergastolo per il giovane imputato, non ha impugnato la sentenza di secondo grado, che diventa quindi definitiva.

"Oggi voglio dire la verità - aveva detto Asoli durante l'udienza del processo di secondo grado in Corte d'appello -. Sono stato io a fare ciò di cui mi accusano. Mi spiace parlare solo ora, non l'ho fatto prima perché avevo paura. Voglio assumermi le mie responsabilità e chiedere scusa alle persone a cui ho fatto del male. Spero che mia madre possa perdonami e di poter avere una seconda possibilità".

L'omicidio con le penne al salmone

Asoli è stato condannato per aver avvelenato sia il patrigno che la madre nella loro casa di Ceretolo a Casalecchio di Reno, il 15 aprile 2021, con un piatto di pasta a cui aveva aggiunto del nitrito di sodio. L'uomo, 56 anni, morì dopo lunghe e atroci sofferenze, mentre la donna si salvò avendo mangiato solo un paio di forchettate di pasta. I fatti avvengono attorno alle dieci di sera. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dopo alcune insistenze, il ragazzo prepara la cena al patrigno e alla madre. Un piatto di penne al salmone a cui viene aggiunto il nitrito di sodio. L'uomo appena finito di cenare inizia a sentirsi male, si stende sul divano lacerato dal dolore.

A quel punto, il ragazzo avrebbe inscenato una crisi di nervi, urlando: "Ecco, io non sono capace neppure di preparare la cena, hai ragione a dirmi che sono un fallito". Per poi chiedere alla mamma di raggiungerlo nella sua stanza per aiutarlo a calmarsi. "Aveva acceso lo stereo ad alto volume, in modo tale da impedire - ricostruisce la donna - che riuscissi a sentire i lamenti di dolore di Loreno". L'uomo intanto moriva in soggiorno per gli effetti del veleno. "Mi abbracciava, mi diceva resta qui - è il racconto sempre della madre -, mi sembrava strano da lui questo atteggiamento così tanto affettuoso. E quando gli ho detto che sarei andata a vedere come stava Loreno di là, allora è scattato. Mi è saltato al collo, tentando di soffocarmi, urlando 'neanche il veleno ti ammazza!'". A chiamare carabinieri e 118 erano stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. La donna fu trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore, mentre l'uomo morì poco dopo.

L'avvocato: "Spero in un riavvicinamento con la madre"

"Il percorso di resipiscenza del mio assistito ha certamente inciso su questa decisione di non presentare ricorso. Se anche avessimo scelto di affrontare un altro grado di giudizio, la motivazione dell'eventuale ricorso avrebbe potuto condurre ad una richiesta di rideterminazione della pena", ha spiegato il difensore, l'avvocato Davide Bicocchi. Il legale ha riferito che "dopo aver lungamente riflettuto con il giovane Asoli su tale opportunità, ritengo che egli abbia dato prova di grande consapevolezza e maturità, indicatori del viatico che lo sta portando ad affrontare, dolorosamente, quel percorso auspicato anche in sentenza e che, pur essendo chiaramente in fase embrionale, sta iniziando a dare quei piccoli frutti preconizzati dai giudici di primo grado e dalla corte di assise di appello".

Per l'avvocato, l'imputato ha iniziato un percorso che potrebbe essere aiutato e supportato dalla famiglia: "A corollario, ma certamente non marginalmente, vi sono diversi aspetti che andranno sviscerati e sui quali il giovane sta lavorando, si spera, attraverso un percorso familiare che intende certamente affrontare, anche se tali aspetti dovranno necessariamente avere come complemento anche le determinazione delle parti civili e di entrambe le figure genitoriali e in special modo di quella materna, la cui posizione parrebbe sul punto ancora piuttosto tetragona. Del resto, nell'ottica complessiva rieducativa e riparativa sarebbe auspicabile un percorso di riavvicinamento, che spero possa condurre ad ipotesi di concretezza verso le quali vorrei accompagnare il giovane Asoli".

