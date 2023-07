Uccise moglie e figlia a martellate: Alessandro Maja condannato all'ergastolo

La Corte d'Assise di Busto Arsizio (Varese) ha condannato all'ergastolo e a 18 mesi di isolamento diurno Alessandro Maja, il designer finito sotto processo per aver ucciso la moglie e per il tentato omicidio del figlio Nicolò. La sentenza è arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio. Non sono state accolte le richieste della difesa, ovvero le attenuanti generiche e il riconoscimento del vizio parziale di mente. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo.

"È giusto così" ha commentato Nicolò Maja, 21 anni, unico sopravvissuto alla strage, presente in aula alla lettura della sentenza. "Non lo perdonerò mai - ha aggiunto -, ma vorrei incontrarlo per capire, per chiedere perché ha deciso di distruggere la nostra famiglia". In passato il giovane si era augurato per il padre "la pena che merita".

La strage di Samarate

Alessandro Maja è finito sul banco degli imputati per avere ucciso a colpi di martello la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, la figlia minore Giulia e aver gravemente ferito lo stesso Nicolò nella notte del 24 maggio 2022, mentre la famiglia dormiva nella loro abitazione di Samarete, in provincia di Varese.

Secondo gli inquirenti, Maja avrebbe aggredito nel sonno tutta la sua famiglia perché, secondo investigatori e inquirenti, non aveva accettato l'idea che sua moglie potesse desiderare una vita senza di lui. La donna aveva infatti manifestato l'intenzione di separarsi del marito. Da quanto emerso dalle indagini, Maja si è scagliato prima contro la moglie, che riposava sul divano del salone, poi è andato nella camera di Giulia, prima di dirigersi da Nicolò, che nel frattempo si era svegliato e, accortosi di quanto stava succedendo, ha iniziato a chiedere aiuto attirando l'attenzione dei vicini.

