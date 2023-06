Alessandro Maja: chiesto l'ergastolo per l'uomo che ha ucciso moglie e figlia

La procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessandro Maja, l'imprenditore di Samarate, in provincia di Varese, che nel maggio 2022 ha ucciso la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia di 16 anni, e ha gravemente ferito il figlio maggiore Nicolò, 24 anni. La richiesta è stata pronunciata oggi in aula dalla pm Martina Melita. Maja, 58 anni e uno studio di interior design sui Navigli a Milano, ha confessato i delitti. Il verdetto della corte d'assise del tribunale di Busto Arsizio è previsto per il prossimo 21 luglio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Maja ha aggredito tutta la sua famiglia perché non aveva accettato l'idea che la moglie volesse separarsi da lui. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, durante la notte il 58enne ha colpito con un martello la moglie Stefania, che riposava sul divano della sala, poi è andato in camera della figlia Giulia e l'ha aggredita.

Infine, si è scagliato contro Nicolò, che nel frattempo si era svegliato e ha iniziato a chiedere aiuto attirando l'attenzione di una vicina che ha chiamato il 112.