Alessandro Maja uccide moglie e figlia a martellate: "Delirava, non merita l'ergastolo"

Gli avvocati di Alessandro Maja hanno impugnato la condanna in primo grado all'ergastolo del geometra che nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 uccise a martellate la moglie Stefania Pivetta, 57 anni e la figlia Giulia, 16 anni, e ferì gravemente il figlio maggiore Nicolò, nell'abitazione di famiglia a Samarate, in provincia di Varese. Lo riporta oggi il quotidiano 'La Prealpina'. Alessandro Maja poi tentò invano il suicidio.

"Condizione psichica delirante di fallimento"

Gli avvocati Gino Colombo e Laura Pozzoli tornano quindi a invocare la parziale infermità, così come già avvenuto nel corso del processo in primo grado. Anche in quel frangente i difensori descrissero Maja come semi incapace di intendere e volere al momento degli omicidi. Alessandro Maja il 4 maggio del 2022 si trovava "in una condizione psichica delirante di fallimento, rovina, con sentimenti di disperazione e di ineluttabilità che lo hanno portato a credere di non avere più via d'uscita, tanto da arrivare a pensare al suicidio nei giorni precedenti, concretizzato in un suicidio allargato": per queste ragioni gli avvocati hanno presentato il ricorso in corte d’assise d'appello contro l'ergastolo inflitto al geometra che massacrò la famiglia. L'impugnazione è stata depositata all’inizio di novembre: i legali chiedono il riconoscimento del vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.

Il geometra che diceva di essere architetto dal mese di marzo era caduto in uno stato ossessivo legato a pericoli professionali ed economici infondati. "Era una sua interpretazione patologica della realtà", si legge nel ricorso.

La strage di Samarate

Alessandro Maja era finito sul banco degli imputati per avere ucciso a colpi di martello la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, la figlia minore Giulia e aver gravemente ferito il figlio Nicolò nella notte del 24 maggio 2022, mentre la famiglia dormiva nella loro abitazione di Samarate, in provincia di Varese. Maja si era scagliato prima contro la moglie, che riposava sul divano del salone, poi era andato nella camera di Giulia, prima di dirigersi da Nicolò, che nel frattempo si era svegliato e, accortosi di quanto stava succedendo, ha iniziato a chiedere aiuto attirando l'attenzione dei vicini. Il ragazzo, unico scampato alla mattanza, ha riportato danni fisici permanenti.

