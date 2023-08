Si schianta contro un furgone: non fa in tempo ad arrivare in ospedale, morto a 18 anni

Sarà l'autopsia a far luce sulla morte di Alessandro Marino, il 18enne di Casaluce (Caserta) morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi del cimitero di Casaluce, lungo la strada che conduce a San Tammaro. Il pubblico ministero di turno della procura di Napoli nord, informato sull'accaduto, ha disposto il sequestro della salma del giovane, che è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Giugliano in Campania per l'accertamento medico-legale.

L'incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto. Il ragazzo viaggiava a bordo di una motocicletta, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un furgone. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia municipale. Il 18enne è stato caricato su un'ambulanza, ma è morto nel tragitto verso l'ospedale Moscati di Aversa. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio dei caschi bianchi.

