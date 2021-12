Padre no vax rifiuta di essere intubato e muore di covid, diceva: ''Guarisco lo stesso''

Un uomo di 48 anni, Alessandro Mores, è morto dopo aver contratto un'infezione da Covid, rifiutando fino all'ultimo di essere intubato, rinunciando anche alle ultime speranze di aver salva la vita. È successo all'ospedale di Vicenza, dove il 48enne, padre di tre figli, era arrivato martedì 28 dicembre in condizioni già disperate.

Ricoverato subito nel reparto di rianimazione, ha rifiutato di farsi intubare, nonostante i medici gli avessero spiegato che aveva pochissime chance di sopravvivere. Nell'ultima videochiamata uno dei figli ha tentato invano di convincerlo ad accettare le cure, sperando di fargli cambiare idea. Ma le sue convinzioni contro il vaccino, che condivideva spesso sul suo profilo Facebook, sono rimaste ferree anche quando le ore di vita rimaste erano poche.

L'uomo ha dato soltanto il consenso alla rianimazione, ma quando il suo cuore ha smesso di battere i tentativi dei sanitari di rianimarlo si sono rivelati inutili. Alessandro Mores è stato dichiarato morto due ore dopo il suo ingresso in ospedale.

Anche i familiari, intervistati dai quotidiani locali, hanno confermato che il 48enne era un no vax convinto. Nel pomeriggio maggiore era stato il figlio maggiore a chiamare la centrale operativa del 118 per chiedere aiuto per il padre, che manifestava grossi problemi a respirare.

Una volta all’ospedale San Bortolo è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso Covid, quindi, date le sue condizioni, al reparto di rianimazione per pazienti positivi al coronavirus. L'uomo non ha poi firmato il consenso ad essere intubato, dicendo ai medici: ''Tanto guarisco lo stesso''. I medici sono stati chiari fin da subito, avvertendo anche i familiari della situazione disperata.