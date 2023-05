Auto contro furgone, frontale devastante: giovane muore sul colpo, 5 feriti (tra cui 3 bambine)

Un'altra croce sulla provinciale tristemente nota per altre tragedie simili, la Pedemontana del Sulcis, nel sud-ovest della Sardegna. L'impatto è stato devastante. L'incidente frontale è avvenuto sulla strada provinciale 2 fra Carbonia e Villamassargia, un tratto pericolosissimo, dove nel giro di pochi mesi sono morte altre quattro persone. Domenica è morto un giovane di 24 anni di Villamar, Alessandro Pisano, alla guida di un'Audi A1 bianca acquistata di recente grazie al suo lavoro nella sua piccola impresa edile. Al suo fianco c'era una ragazza, rimasta ferita.

In tutto cinque persone, fra cui tre bambine di 9, 5 e 3 anni, sono rimaste seriamente ferite e portate con codice rosso in ospedale a Cagliari. Il dramma intorno alle 17. Pioveva, l'asfalto scivoloso, alcuni tratti quasi allagati. In base ai primi accertamenti, si è trattato di uno scontro frontale ad alta velocità tra un furgone e l'Audi A1 all'altezza del cavalcavia per Tanì, frazione di Carbonia. Il furgone a 9 posti è finito fuori strada e si è accartocciato: un ammasso di lamiere.? Per Alessandro Pisano non c'è stato nulla da fare. Vani i soccorsi del 118, giunti sul posto con quattro ambulanze ed elisoccorso. I feriti sono stati tutti classificati in codice rosso dai soccorritori. Particolarmente gravi e preoccupanti le condizioni della giovane che viaggiava sul sedile del passeggero al fianco della vittima.