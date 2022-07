Alessandro non si trova, persa ogni speranza: le lacrime di compagna e figlioletti

Col passare delle ore si sono perse le speranze di ritrovare vivo il 41enne Alessandro Redaelli, originario di Lecco ma residente a Peschiera, scomparso da domenica a largo del porto di Rivoltella, nel Bresciano. "Non ci sono parole, davvero. Ti ricorderò sempre per la tua voglia di vivere, la tua carica contagiosa, il tuo sorriso e le tue risate. Anche se ora sei lassù continua a vegliare sulla tua splendida famiglia", è solo uno dei tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Le ricerche proseguono senza sosta ormai da giorni, ma di lui nessuna traccia.

Domenica scorsa Alessandro Redaelli, 41 anni, era uscito in barca insieme alla compagna Sabrina e ai figli piccoli, una bimba di 5 anni e un bimbo di pochi mesi: su Facebook le ultime foto di una giornata spensierata, passata tra l'Isola del Garda a San Felice e l'Isola dei Conigli a Manerba. Poi la tragedia: la compagna ha lanciato l'allarme intorno alle 15.40, dopo che Alessandro si era tuffato dalla barca e non era più riemerso.

Potrebbe essere stato colto da un malore conseguente al fenomeno cosiddetto della "idrocuzione": si tratta di una sincope da immersione rapida, che può causare stordimento, perdita dei sensi ma anche la morte immediata. È solitamente dovuta al contrasto tra la temperatura corporea di chi si tuffa e la temperatura dell'acqua. Il lago di questi tempi è caldo, più del solito: ma solo in superficie, e basta qualche metro per sbalzi anche di diversi gradi. Ma per ora si tratta di una semplice ipotesi, nulla di più.

Il campo base per le ricerche è ancora allestito a Rivoltella, ma c'è tanto sconforto. Uomini e mezzi di guardia costiera e vigili del fuoco, con il supporto dei volontari del Garda, l'hanno cercato in lungo e in largo senza successo. Passati cinque giorni dalla scomparsa, non c'è davvero più niente da fare.