Alessia Dicuonzo, morta a 23 anni dopo 8 mesi di coma

Era rimasta coinvolta in un incidente stradale e le sue condizioni, all’arrivo in ospedale, erano disperate. Tuttavia i medici erano riusciti a salvarla la vita con una delicatissima operazione chirurgica. Tuttavia il cuore di Alessia Dicuonzo, 23 anni di Berletta, alla fine, dopo poco più di otto mesi di lotta, ha smesso di battere. I familiari ora chiedono giustizia perché Alessia non meritava di morire. La sua unica colpa è stata quella di trovarsi in un’auto al posto sbagliato nel momento sbagliato.

La giovane infatti era rimasta coinvolta in un incidente stradale il primo maggio scorso sulla statale 170 che collega Andria e Barletta, nel nord della provincia di Bari. Erano le 23,40 quando, secondo una ricostruzione della polizia stradale, Alessia era seduta sul lato del passeggero di una Audi A4 guidata da un 41enne di Canosa. I due viaggiavano in direzione Berletta. L’auto si è fermata per prestare soccorso a un 33enne di Barletta che andava nella stessa direzione e che, dopo aver perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Fox, era finito prima contro il guardrail poi al centro strada. Così il 41enne si è fermato e Alessia è rimasta in auto.

Proprio in quel momento, è piombata sull’Audi l’auto di una 23enne andriese, che ha tamponato la macchina con a bordo la 23enne. In tutto ci sono stati dodici feriti, alcuni erano in condizioni molto gravi e in prognosi riservata, tra cui Alessia che ha riportato un trauma cranico e una emorragia cerebrale. I medici sono riusciti a stabilizzarla, sottoponendola a un delicato intervento neurochirurgico ma la 23enne non si è più risvegliata dal coma, rimanendo in stato vegetativo. Nel frattempo ha cambiato due strutture ospedaliere, fra cui l'hospice di Bisceglie dove è morta.

Alessia Dicuonzo era una ballerina professionista e insegnava danze caraibiche. La procura di Trani ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e l'incarico sarà conferito lunedì prossimo. Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati: la 23enne andriese che guidava l'auto piombata sull’Audi e il 33enne di Barletta soccorso dopo l’incidente con la Volkswagen Fox. Le ipotesi di reato sono omicidio stradale con l'aggravante della guida in stato di ebbrezza e lesioni gravi. I familiari della giovane chiedono giustizia.