Andrea Papi: la toccante dedica della fidanzata Alessia a 6 mesi dalla morte

Il 5 ottobre scorso sono passati sei mesi dalla morte di Andrea Papi, il 26enne ucciso dall'orsa JJ4 dopo un fortuito incontro ravvicinato fra il giovane di Caldes (Trento) e il plantigrado, nei boschi sopra l'abitato della cittadina in Trentino, lo scorso 5 aprile. Mesi nei quali non ha mai smesso di tenere banco il tema della gestione dei grandi carnivori all'interno del territorio trentino. Mentre il dibattito si rinnovava sempre, anche con toni molto accesi, chi amava Andrea Papi ha trascorso mesi nel silenzio, fra il dolore per un lutto indicibile e la rabbia per qualche aspettativa delusa da parte soprattutto delle istituzioni.

Tra le persone che hanno sofferto la perdita di Andrea Papi c’è anche Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea, che ha deciso di omaggiare la memoria del suo compagno con un pensiero su Facebook. "Oggi sono 5 anni con te e 6 mesi senza di te - scrive Alessia Gregori su Facebook -. Con te è volata via una parte di me, ma ti prometto che una parte di te vivrà per sempre dentro di me. Che il mio amore possa arrivare fin lassù e che il tuo possa sollevarmi un po'. Ti cerco in ogni volto, in ogni profumo, in ogni canzone e in ogni luogo. La tua assenza è così pesante che è diventata una presenza. Ti amo e ti penso, ciao amor".

Nei giorni scorsi, in una lettera inviata in esclusiva all'Ansa, Carlo Papi, il papà del giovane Andrea, aveva scritto: "Io e la mia famiglia non possiamo accettare una morte così orribile e cruenta. Un ragazzo esce di casa per una passeggiata e non fa più ritorno perché ucciso da un orso. È una vicenda surreale. Chi ha sbagliato, causando questo disastro annunciato, se ne assumerà le proprie responsabilità e pagherà il suo prezzo davanti alla giustizia". Carlo Papi invoca giustizia per il figlio e chiede le immediate dimissioni del presidente della provincia di Trento, dell'assessore alle foreste e del dirigente generale della Protezione civile, foreste e fauna.

Continua a leggere su Today.it...