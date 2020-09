Roberta Ragusa, parla la figlia Alessia Logli: "Papà è innocente, felice che sposi Sara"

Qui sopra, il video di Alessia Logli a "Live - Non è la D'Urso"

Antonio Logli, 57enne condannato in via definitiva a vent'anni di reclusione per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, ha chiesto a Sara Calzolaio, attuale compagna, di sposarla. L'ingresso in cella e poi il lockdown che ha fermato le visite in carcere hanno solo frenato la corsa verso il coronamento di quell'amore sullo sfondo della storia maledetta della scomparsa di Roberta Ragusa, misteriosamente svanita nel nulla a Gello di San Giuliano Terme - in provincia di Pisa - nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012.

Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, e le nozze tra il papà e Sara Calzolaio

"Sono felice che si sposino, se mio babbo è felice io sono felice per lui", ha commentato Alessia Logli, diciannovenne aspirante modella figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli. La ragazza, intervenuta a "Live - Non è la d'Urso", attualmente vive con la compagna del padre. "Inizialmente non è stato facile accettare la cosa - ha detto Alessia Logli parlando della relazione e delle imminenti nozze tra suo padre e Sara Calzolaio - ma mi è stata vicina e avevo bisogno di una figura femminile: mancando mamma, ha cercato di aiutarmi come meglio poteva a crescere. Adesso le voglio bene".

"Credo ancora all'innocenza di mio padre, credo sia stato un errore - ha ribadito la ragazza -. Finché non avrò la prova concreta del fatto che lei è morta crederò sempre nel mio cuore che lei è viva e che possa tornare un giorno da me. Per fortuna ho un carattere forte - ha concluso -. Ho avuto mille pensieri, se sapessi cosa è successo sarei già da mia madre. Ero molto legata a lei e spero sia ancora viva".