Bimba morta di stenti, nuovo avvocato per Alessia Pifferi: "Chiederemo perizia psichiatrica"

Alessia Pifferi, la donna carcere da luglio dello scorso anno per aver ucciso la figlioletta di 18 mesi Diana abbandonandola nella loro casa di Milano per sei giorni, cambia avvocato. E cambia anche la strategia difensiva che ora punta sullo stato mentale precario della donna. Alessia Pifferi ha revocato il mandato ai suoi ormai ex legali nominando al loro posto Fausto Teti. Come primo atto, dopo un colloquio durato circa tre ore, il nuovo avvocato ha deciso di chiedere una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere della 37enne al momento dei fatti.

Oggi la donna è accusata di omicidio volontario aggravato. Ha abbandonato la bimba per trascorrere dei giorni con il compagno (ignaro di tutto).

Il cambio di difesa è avvenuto nel giorno in cui doveva essere sentita nuovamente dal gip Fabrizio Filice. La scorsa settimana è stata depositata una perizia che ha dimostrato l'assenza di tranquillanti o droghe ne biberon della bimba, confermando una parte della versione fornita dalla donna. Quella di Diana è stata, secondo il parere degli esperti, una lunga agonia. L'autopsia, già depositata nella relazione definitiva, dice che è morta per una gravissima e prolungata disidratazione, aggravata dalle temperature altissime di luglio. Alessia l'ha chiusa in casa con le finestre sigillate, senza aria condizionata, senza cibo e cure. Nello stomaco della neonata sono stati trovati pezzetti del suo stesso pannolino.

Il nuovo legale ha chiesto qualche giorno per acquisire e studiare gli atti e l'interrogatorio è stato rinviato all'8 febbraio. Dal punto di vista "oggettivo", ha aggiunto il difensore, il quadro dei fatti "è chiaro" e ora elemento centrale per la difesa, ha ribadito il legale, sarà una richiesta di perizia psichiatrica nel processo, che si terrà davanti alla Corte d'Assise di Milano.