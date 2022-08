La bimba morta di stenti, la mamma Alessia Pifferi dalla cella chiede solo del compagno

Alessia Pifferi, la donna di 36 anni di Milano arrestata con l'accusa di avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo, dalla sua cella chiede di mettersi in contatto con il compagno. La donna è a San Vittore, continua a chiedere di lui. L'uomo, 58 anni della provincia di Bergamo, però rifiuta ogni contatto. Gli avvocati hanno più volte cercato di contattarlo, ma senza successo.

Diana Pifferi, sola in casa a 18 mesi e morta di stenti

E' proprio per stare con il compagno che Alessia PIfferi, pur consapevole del pericolo, ha deciso di lasciare sola a casa la bimba. La stessa Pifferi nell'interrogatorio dell'udienza di convalida del fermo ha spiegato le sue ragioni: "Contavo sulla possibilità di avere un futuro col mio compagno" e "infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire: è per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire".

Il giudice, nel disporre il carcere, scrive infatti che la donna "ha anteposto la possibilità di mantenere una relazione con il compagno anche a costo dell'inflizione di enormi sofferenze, giunte sino" a causare la morte della figlia.

La madre di Alessia Pifferi: "Per me non esiste più"

"Di lei non voglio più saperne - le disperate parole di Maria, madre di Alessia Pifferi - per me non esiste più. Vedevo la mia nipotina in videochiamata e non notavo nulla di strano. Se avessi saputo quello che succedeva, sarei corsa a Milano. Non ne avevo idea. Io vivo lontano, a Crotone. Non potevo immaginare una cosa simile".

Sembra che anche il compagno abbia deciso di non avere più alcun contatto con la donna. Si è reso irreperibile. Eppure Alessia Pifferi continua a cercarlo.

Cosa c'era nel biberon di Diana?

Resta intanto il mistero sul contenuto del biberon della piccola Diana, su cui l'avvocato della Pifferi Solange Marchignoli ha presentato riserva di incidente probatorio. Le analisi serviranno per capire se se la bimba sia stata stordita con medicinali sciolti nel latte.