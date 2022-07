Alessia Pifferi: "Volevo futuro col mio compagno". Il gip: "Nessun rispetto per la vita"

Alessia Pifferi, la 37enne in carcere con l'accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia di 16 mesi nel suo appartamento di Milano, "ha anteposto la possibilità di mantenere una relazione con il compagno anche a costo dell'inflizione di enormi sofferenze, giunte sino'' a causare la morte della figlia. È quanto si legge nell'ordinanza firmata dal gip Fabrizio Filici, con il quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto oggi la misura cautelare del carcere nei confronti della donna.

"Contavo sulla possibilità di avere un futuro col mio compagno" e "infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire: è per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire", ha detto la stessa Pifferi nell'interrogatorio dell'udienza di convalida del fermo per l'omicidio della figlia Diana di quasi un anno e mezzo che ha abbandonato per sei giorni nella sua casa di Milano al quartiere popolare di Ponte Lambro.

Il gip ha sottolineato come la donna si sia prefigurata "esattamente la più che concreta eventualità" che la figlia fosse morta o che stesse morendo "e la soppesa però in un processo mentale che ha restituito in modo molto trasparente con le sue dichiarazioni, con la paura di introdurre un nuovo e significativamente più grave elemento di tensione con il compagno, magari tale da compromettere per sempre quel precario equilibrio che entrambi stavano ricercando, e anche con la paura e l'orgoglio di non chiedere aiuto alla sorella Viviana", la quale sarebbe potuta andare nel suo appartamento a soccorrere la nipote in qualsiasi momento. Per il giudice la donna ha ritenuto "altamente probabile, se non certo, l'evento morte della bambina" e "pur non perseguendolo come suo scopo finale alternativamente" lo ha voluto.

"Oltre il terzo giorno che la bambina era da sola non ero tranquilla - ha detto Pifferi al gip nell'interrogatorio di ieri - ma forse ha prevalso la mia stanchezza che mi portavo dentro, perché sono una ragazza madre, nessuno mi aiutava ed era molto pesante". Quando lunedì scorso è tornata a Milano per un appuntamento di lavoro del compagno ha pensato, stando alla sua versione, "di utilizzare questo passaggio a Milano per passare a prendere la bambina", che era sola in casa dal 14 luglio, ma dopo aver avuto "una discussione" con lui "non l'ho fatto". E ha detto ancora: "Essere una ragazza madre è difficile e negli ultimi tempi ero molto stanca".

La donna ha spiegato di mantenersi con "gli aiuti di mia madre che mi mandava un po' di soldi tutti i mesi" e poi di aver "attivato i bonus a cui potevo avere diritto per la bambina". E ha riferito molti dettagli sulla relazione col compagno, che si era interrotta a gennaio ed era ripresa a giugno. Ha raccontato di aver frequentato altri due uomini in quei mesi ma per il gip lei è "una personalità non equilibrata, incline alla mistificazione e strumentalizzazione degli affetti'' e "segnata da una totale mancanza di rispetto per la vita umana''.