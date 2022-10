Alessia Pifferi chiede una foto della figlia morta di stenti. Nuove analisi nella loro casa

Saranno eseguiti nuovi accertamenti per avere un quadro più chiaro della morte di Diana, la bambina di 18 mesi morta di stenti a luglio dopo essere stata abbandonata in casa per giorni dalla madre Alessia Pifferi. La donna, 36 anni, è accusata di omicidio pluriaggravato ed è in carcere. Il gip di Milano Fabrizio Filice ha accolto l'istanza con cui la difesa, rappresentata da Solange Marchignoli e Luca D'Auria, ha chiesto un supplemento di accertamenti sugli oggetti trovati nella casa dove vivevano mamma e figlia in via Parea a Milano.

Alessia Pifferi è accusata di avere lasciato la bambina in casa da sola per sei giorni per stare con il suo fidanzato in provincia di Bergamo. Il giudice, nel disporre il carcere, ha ritenuto che Alessia Pifferi abbia "anteposto la possibilità di mantenere una relazione con il compagno anche a costo dell'inflizione di enormi sofferenze, giunte sino" a causare la morte della figlia.

Periti del giudici e consulenti delle parti - per la difesa è stato nominato anche Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma - vaglieranno la "scena del delitto" alla ricerca di altri oggetti utili. Dovranno analizzare anche ogni elemento già sequestrato: materasso, cuscino, il pannolino che indossava, il biberon e una bottiglietta d'acqua. Verranno svolti accertamenti tecnici "di natura biologica e chimico-forense" per arrivare all'esatta causa del decesso. Si deve chiarire il contenuto del biberon e sarà analizzato anche il flaconcino di En (benzodiazepine) che era accanto alla culla in cui Diana è stata trovata morta. I risultati degli accertamenti svolti dagli esperti saranno discussi, in udienza, il prossimo 30 gennaio.

Nei giorni scorsi era invece stata respinta, per la seconda volta, la richiesta di far entrare in carcere un consulente per una perizia neuroscientifica. Alessia Pifferi per il giudice "non ha mai avuto, nella sua vita, nessuna storia di disagio psichico ne' tanto meno di psico-patologia" e "anche dopo l'ingresso in carcere, come attestano le relazioni del Servizio di psichiatria interna, si è sempre dimostrata consapevole, orientata e adeguata".

Alessia Pifferi dal carcere chiede una foto della figlia Diana

Intanto Alessia Pifferi ha chiesto di potere avere una fotografia della figlia Diana. A rendere nota la richiesta è stata la legale della difesa Solange Marchignoli al termine dell'udienza dell'incidente probatorio. "Mi si è avvicinata all'orecchio e mi ha sussurrato 'Voglio una foto di Diana'", ha riferito ai cronisti la penalista. La donna non ha chiesto una foto precisa ma avrebbe indicato di chiedere l'immagine a una delle baby sitter che in alcuni casi si prendevano cura della piccola.