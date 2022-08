Alessia Pifferi parla: chi è il padre della piccola Diana e perché potrebbe essere sentito

Era uno dei tasselli mancanti nella vicenda che ha scosso l'Italia intera. Ieri Alessia Pifferi ha rivelato ai suoi avvocati il nome del padre di Diana, la figlia di un anno e mezzo che ha abbandonato in casa per sei giorni facendola morire di stenti a Milano. A confermarlo sono stati gli stessi legali. "Stamattina era più tranquilla e serena - ha spiegato l'avvocato Solange Marchignoli, che difende la donna assieme a Luca D'Auria - e mi ha rivelato il nome del padre. Si tratta di una informazione che non dirò a nessuno, in quanto non ha alcuna rilevanza ai fini processuali".

Il padre, che non sapeva dell'esistenza della piccola, potrebbe essere convocato in futuro dagli inquirenti, anche se al momento non ci sono particolari interessi investigativi in tal senso. Tuttavia la sua versione potrebbe essere utile per verificare ulteriormente la veridicità dei racconti della donna. Per la pubblica accusa infatti la versione dell’uomo potrebbe servire per completare il quadro sulla donna e in particolare per riscontrare le parole di Pifferi sulla nascita della piccola.

La donna in diverse occasioni ha infatti dato versioni contrastanti, sia per quanto riguarda gli episodi legati alla nascita, sia su quanto avvenuto nell’ultimo periodo. Pifferi aveva raccontato molte bugie anche ai suoi familiari e alle persone conosciute a Leffe, dove abita l’uomo che ha definito come il suo "compagno". Il padre della piccola Diana è italiano e non avrebbe mai saputo nulla. In precedenza Alessia Pifferi aveva sempre detto di non sapere neppure di essere incinta fino a poco prima del parto: probabilmente non voleva compromettere la relazione con il nuovo compagno. In alcune occasioni aveva negato di sapere quale fosse l’identità del padre. Durante la gravidanza Pifferi avrebbe tentato di tenerla nascosta a tutti, forse per non mettere a repentaglio la relazione che in quel periodo stava allacciando con il compagno, un 58enne, e per sottrarsi al giudizio dei suoi familiari.

Le indagini

Da fissare in calendario la data delle analisi sui reperti trovati nell’appartamento. L'avvocato della donna conferma che farà richiesta di incidente probatorio per le analisi del biberon e dell'altro materiale sequestrato, tra cui una boccetta di En; il legale ha fatto richiesta di autorizzazione all'ingresso in carcere del professor Pietro Pietrini, professore di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica all'Università di Pisa, uno dei due docenti incaricati dalla difesa di redigere una consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi.

La consulenza neurologica di parte potrebbe già essere effettuata nei prossimi giorni, ma solo dopo il via libera della procura. Alessia Pifferi continua a negare con forza l’ipotesi di aver mai somministrato tranquillanti alla piccola Diana prima di abbandonarla per quasi una settimana nel lettino all’interno dell’appartamento della casa di corte di via Parea, nel quartiere Ponte Lambro di Milano. Si attendono poi ancora gli esiti dell’autopsia sul corpo della bambina per capire con esattezza le cause della morte.

Il compagno e la madre tagliano i contatti

Pifferi dalla sua cella continua a chiedere di mettersi in contatto con il compagno (che non è il padre biologico della bimba). La donna è a San Vittore, continua a chiedere di lui. L'uomo rifiuta ogni contatto. Gli avvocati hanno più volte cercato di contattarlo, ma senza successo.

"Di lei non voglio più saperne - le parole di Maria, madre di Alessia Pifferi - per me non esiste più. Vedevo la mia nipotina in videochiamata e non notavo nulla di strano. Se avessi saputo quello che succedeva, sarei corsa a Milano. Non ne avevo idea. Io vivo lontano, a Crotone. Non potevo immaginare una cosa simile".