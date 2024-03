"Alessia Pifferi è stata imbeccata da altri"

Nuova udienza del processo ad Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa per 6 giorni nel luglio 2022. Si torna in aula dopo che la perizia psichiatrica che ha stabilito che "al momento dei fatti era capace di intendere e di volere" e dopo che il pm di Milano Francesco De Tommasi ha indagato le due psicologhe del carcere per falso e favoreggiamento per alcuni colloqui a San Vittore. Indagata anche l'avvocato della Pifferi, Alessia Pontenani.

"Su Alessia Pifferi intervento non appropriato delle psicologhe"

"L'intervento delle due psicologhe a mio avviso non era appropriato" e anche il test di Wais "va letto in questa prospettiva", spiega lo psichiatra Elvezio Pirfo che ha firmato la relazione richiesta dai giudici della corte d'Assise. Per l'esperto non è possibile stabilire se Diana Pifferi sia stata "influenzata" dalle psicologhe: i colloqui non sono stati video registrati, "quindi non è possibile ricostruire il clima", né le risposte sarebbero state riportate in modo completo. "Non sono in grado di dire se c'è stato condizionamento, ma sì di apprendimento: certe risposte della Pifferi restituiscono la capacità di comprendere e riutilizzare le parole delle psicologhe", precisa l'esperto.

Secondo lo psichiatra Alessia Pifferi non ha disturbi della personalità o deficit cognitivi, ma "era capace di intendere e volere". I tre colloqui clinici, i test psicodiagnostici, i colloqui video registrati, il diario clinico di San Vittore restituiscono per il medico una donna "quasi apatica, con una maschera emotiva incapace di esprimere emozioni e provare empatia", una persona "di identità incompiuta che dipende dagli altri", spesso da un uomo per sentirsi sicura. "Alessia Pifferi - spiega l'esperto - ha tutelato più i diritti e desideri di donna che i doveri di madre era capace di intendere e volere" al momento dei fatti ed è capace di stare nel processo. L'imputata non mostra "nessun deficit della memoria, nessuna alterazione del pensiero. Quando descrive come ha lasciato la figlia per giorni mette in campo un'intelligenza di condotta, a ogni persona fornisce la risposta più desiderabile. Amplifica disturbi che io non ho rilevato". E sulla richiesta di altri test ventilata dalla difesa "non ci direbbero nulla di diverso" conclude lo psichiatra.

"Alessia Pifferi è stata imbeccata"

Sulla condotta delle psicologhe non ha dubbi il pm di Milano Francesco De Tommasi: "Se la finalità è quella di insistere sulla validità di quella nota relazione, io preannuncio che fornirò nero su bianco la prova che l'imputata ha reso, nei colloqui col perito, delle dichiarazioni precostituite e imbeccate da altri". "Vi fornirò - aggiunge - la prova che il presunto abuso sessuale subito quando era minore" e di cui ha parlato durante icolloqui col perito, "è assolutamente falso e che questo racconto è frutto di un suggerimento preciso che è stato dato all'imputata". Nel suo intervento il sostituto procuratore accenna anche alla possibilità del coinvolgimento di altre professioniste. Non soltanto le psicologhe su cui sta indagando, quindi, ma almenoaltre due che non comparirebbero nella relazione.