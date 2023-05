Bimba morta di stenti a 18 mesi, la mamma andrà a processo: "Nessun deficit"

Alessia Pifferi, la donna accusata di avere lasciato sola in casa la figlia Diana di 18 mesi facendola morire di stenti a luglio 2022, può partecipare al processo davanti alla Corte d'assise di Milano. Lo hanno deciso i giudici, respingendo la richiesta di perizia formulata dall'avvocato Alessia Pontenani sulla capacità della madre di Diana di sostenere il giudizio.

L'istanza era basata su una relazione degli psicologi del carcere San Vittore che avrebbero ipotizzato dei deficit cognitivi nell'imputata. Per i giudici "Non emerge alcun elemento che possa far dubitare la piena capacità di partecipare al processo come è evidentemente successo finora senza che mai fosse prospettata questa possibilità". "All'esito dell'istruttoria - annuncia la difesa - credo che verrà chiesta una perizia: è evidente già ora che non stia bene".

Diana Pifferi morta di stenti dopo una lunga agonia

Alessia Pifferi è accusata di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, oltre a quelle di aver ucciso la figlia e dei motivi futili e abietti. Rischia l'ergastolo.

Nel mese di luglio 2022 ha lasciato la figlia Diana sola a casa, con le finestre sigillate, per sei giorni. Mentre la bimba moriva di stenti, la donna era con il compagno (ignaro di tutto). Quella di Diana è stata, secondo il parere degli esperti, una lunga agonia. L'autopsia, già depositata nella relazione definitiva, dice che Diana è morta per una gravissima e prolungata disidratazione, aggravata dalle temperature altissime di luglio. Nello stomaco della neonata sono stati trovati pezzetti del suo stesso pannolino.

La piccola, scrivono i pm nell'imputazione, "venne lasciata priva di assistenza e assolutamente incapace, per la tenerissima età, di badare a se stessa, senza peraltro generi alimentari sufficienti e in condizioni di palese ed evidente pericolo per la sua vita, pure legate alle alte temperature del periodo".

Come sta Alessia Pifferi in carcere

La difesa, sostenuta da Alessia Pontenani, puntava molto sulla perizia psichiatrica respinta. La tesi è che un "deficit cognitivo" possa averle impedito di comprendere tante cose che sono successe. "Penso che fosse abbandonata a se stessa. Ci sono brave psichiatre e psicologhe che la stanno seguendo e secondo me hanno capito", le parole del legale.

A San Vittore, secondo l'avvocato, Pifferi vive in isolamento in infermeria con altre due detenute. "È oggetto di insulti, in passato ha subito aggressioni fisiche. I problemi aumentano prima e dopo le udienze". In carcere "la chiamano 'mostro' e 'ammazza bambini'. Ha scritto lettere alla mamma e alla sorella, ma sono rimaste senza risposta. Aveva chiesto di poter tornare ad avere contatti con loro. C'è rimasta male quando ha visto la sorella con la magliettina con la foto di sua figlia. In carcere non ha un euro, per la spesa la aiutano il cappellano e le compagne di cella".

La mamma e la sorella di Alessia Pifferi: "Deve pagare"

La madre e la sorella di Alessia Pifferi hanno subito preso le distanze dalla donna. Mamma Maria è stata subito netta: "Per me non esiste più". Alle udienze la sorella di Alessia Pifferi, Viviana, indossa una maglietta con stampata sopra una foto della nipote: era "la bimba più bella del mondo. Non si meritava tutto questo".

"Ci sarò sempre. Io non so più definire mia sorella, ma so che sono dalla parte giusta: lei è mia sorella, ma chi è morta è mia nipote. Credo sia stato giusto da parte dei giudici non concederle la perizia - dice oggi Viviana Pifferi-. Ha lasciato la piccola una settimana da sola, non è un raptus di cinque minuti".

Come ha spiegato il legale Emanuele De Mitri, che rappresenta la zia e la nonna di Diana, le due donne si costituiranno parti civili contro la 37enne. "Deve pagare per ciò che ha fatto", ha scandito davanti ai cronisti la sorella.