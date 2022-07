Bimba morta di fame e sete in casa: "Per la madre era un peso, voleva la sua libertà"

Una donna "senza scrupoli e capace di ogni atrocità". Così viene descritta dai pm Alessia Pifferi, la 37enne arrestata con l'accusa di aver ucciso la figlioletta Diana, di sedici mesi. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la donna avrebbe lasciato la bambina in casa da sola per sei giorni per stare con il suo fidanzato in provincia di Bergamo. Mercoledì mattina, al ritorno, avrebbe trovato la piccola ormai senza vita, con ogni probabilità morta di stenti. Il dramma si è consumato nei giorni scorsi in un condominio di via Carlo Parea, a Milano, e ha colpito molto l'opinione pubblica. La donna avrebbe fatto tutto da sola. Alla madre avrebbe fatto credere che la figlia stava bene, mentre al compagno avrebbe detto che la piccola si trovava al mare. Nessuno si è accorto di nulla.

Così mentre la piccola Diana moriva in solitudine, probabilmente disidratata, la donna era nella Bergamasca e andava tranquillamente a passeggio con il fidanzato. Per quei 6 lunghi giorni la madre le aveva lasciato soltanto un biberon di latte nel suo lettino da campeggio. I vicini sostengono di non aver mai sentito piangere la bambina e il sospetto è che nel latte ci fosse benzodiazepine, uno psicofarmaco che è stato trovato all'interno dell'abitazione. A stabilirlo sarà l'esame tossicologico disposto sul biberon.

"Diana era un peso"

Secondo quanto emerso, Pifferi aveva un comportamento evasivo anche nei confronti delle persone care. Alla nonna e, sembra, anche alla sorella, la 37enne inventava scuse per evitare di far vedere la bambina. La piccola Diana era nata nella casa del compagno bergamasco, che però non è il padre. "Non mi ero accorta di essere incinta e non so chi sia il padre", ha raccontato la donna alla polizia. Ma anche queste sembrerebbero le ennesime bugie. Della sua bambina avrebbe invece detto che era "un peso", che le impediva di "riprendersi la sua libertà".

I vicini: "Non giocava mai con la bimba"

Alessia Pifferi - che non aveva mai avuto guai con la giustizia, né risulta in cura per problemi psichici - avrebbe anche riferito di aver lasciato già altre volte la piccola da sola in casa, anche se per meno giorni. "Sapevo che poteva andare così", avrebbe confessato agli agenti che l'hanno arrestata. Nella palazzina dove viveva la donna in pochi hanno voglia di parlare. Di certo non la madre di Alessia, che un tempo viveva con lei prima di trasferirsi in Calabria. Nello stesso condominio, spiegano i vicini, abita l'ex marito di Alessia, da cui era separata da tre anni, che si adopera con qualche 'lavoretto' nel vicinato. "Non era una mamma buona, non giocava mai con lei, non la portava a passeggio. La teneva sempre nel passeggino", racconta una vicina. "Era una persona un po' schiva, non dava molta confidenza", le fa eco un uomo che abita a poca distanza nella stessa via.