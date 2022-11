Alessia Piperno è libera e tornerà presto in Italia

Alessia Piperno è libera e sta per tornare a casa. La giovane, 30 anni, era stata arrestata dalla polizia in Iran lo scorso 28 settembre in circostanze ancora da chiarire. Era stata lei stessa a comunicare alla famiglia di essere stata fermata in una straziante telefonata: "Vi prego, aiutatemi". Per la giovane blogger romana finisce un incubo durato un mese e mezzo. A comunicarlo è palazzo Chigi con una nota: "Dopo un intenso lavoro diplomatico - si legge - oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa".

Alessia Piperno: chi è

Viaggiatrice esperta, travel blogger da sei anni, Alessia Piperno era arrivata in Iran a luglio insieme con un gruppo di turisti, tra cui un polacco, un francese e un altro italiano. Nei giorni precedenti l'arresto, avvenuto il 28 settembre, la giovane aveva condiviso post sui social che non erano passati inosservati a chi monitora le proteste scaturite dall'uccisione di Mahsa Amini. "Questa terra mi ha accolto a braccia aperte", aveva scritto in un post intitolato "Bella Ciao". La "decisione più saggia" - diceva - sarebbe quella di lasciare il Paese, ma "non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai. E non lo faccio per sfidare la sorte, ma perché anche io ora sono parte di tutto questo".

La giovane italiana sarebbe accusata di aver preso parte alle proteste antigovernative esplose dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata per non avere indossato correttamente il velo. Il papà della ragazza romana, Alberto Piperno, aveva però negato che sua figlia sia scesa in strada per partecipare alle proteste. "Non mi risulta che Alessia stesse partecipando alle manifestazioni", aveva detto.

Meloni: "Lavoro straordinario per riportarla a casa"

"Mi perdonerà il segretario Stoltenberg se faccio una cosa irrituale, ma avrete saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa. Io volevo ringraziare il nostro servizio di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso fatto per riportare a casa questa ragazza". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha commentato la notizia nel corso del punto stampa con il segretario generale della Nato oggi in visita a Palazzo Chigi.