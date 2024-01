Alessio Cini ucciso e carbonizzato, la svolta: hanno arrestato il cognato

C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Cini, tecnico tessile di 57 anni, originario di Prato e residente ad Agliana (Pistoia), il cui cadavere parzialmente carbonizzato era stato trovato dalla figlia adolescente nelle prime ore di lunedì 8 gennaio nel giardino della sua villetta, in località la Ferruccia. Nella notte la procura di Pistoia diretta da Tommaso Coletta ha disposto il fermo del cognato, Daniele Maiorino, anche lui originario di Prato, 58 anni compiuti due giorni fa, nonché suo vicino di casa. Il delitto, secondo le accuse, sarebbe stato pianificato per entrare in possesso dell'eredità del cognato. Maiorino è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela con la vittima e dall'aver agito con sevizie e crudeltà.

Secondo la procura di Pistoia, dunque, ad aver ucciso Cini è stato il cognato Daniele Maiorino: lo avrebbe ucciso prima colpendolo con una spranga alla testa e poi dandogli fuoco quando era ancora vivo. Cini è stato aggredito alle 5.30, quando usciva di casa per portare il cane a passeggio. Durante le prime fasi delle indagini gli investigatori notarono che i vicini non avevano sentito il cane abbaiare, segno che a muoversi era stato qualcuno che Cini conosceva. Il corpo dell'uomo è stato trovato nel giardino di una villetta trifamiliare. Le videocamere avevano immortalato il momento dell'omicidio. Secondo l'autopsia, l'uomo era ancora vivo quando Maiorino gli ha dato fuoco.

Le indagini tecniche hanno riguardato intercettazioni ambientali dell'indagato: parlava spesso con sé stesso a voce alta e avrebbe così ricostruito i momenti dell'omicidio. Il possibile movente è economico, sempre secondo la procura di Pistoia: l'indagato si trovava in una situazione reddituale difficile e "una aspettativa ereditaria gli avrebbe portato benefici indiretti".

Maiorino nei giorni scorsi aveva rilasciato un'intervista a Ore 14, la trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, in cui aveva ricordato così il cognato: "Una persona stupenda. Quella notte era su con la figlia, noi abitiamo al piano di sotto. Ho visto l'ambulanza la mattina presto. Lui era una bravissima persona, lavorava e pensava alla figlia, anche se questa casa era all'asta. Nemici non ne aveva. Chi è stato? Posso immaginare ma non posso parlare". La figlia di Alessio Cini era stata affidata proprio alla famiglia di Daniele Maiorino.