Alessio Cini: il giallo dell'operaio trovato morto carbonizzato vicino casa sua

Il corpo di Alessio Cini stava ancora bruciando quando l’hanno trovato lunedì 8 gennaio all’alba. A dare l’allarme i vicini, viste le fiamme hanno chiamato i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. All'arrivo dei soccorsi l'operaio di 57 anni era già morto. È successo nel piazzale antistante alla sua abitazione, in località la Ferruccia, nel comune di Agliana in provincia di Pistoia. Non si sa ancora se l’uomo sia morto a causa di un gesto autolesionistico oppure se sia stato vittima di un omicidio. A fare chiarezza sulle cause del decesso sarà l’autopsia. Ma andiamo per ordine.

Cosa sappiamo

Alessio Cini è stato trovato morto davanti alla villetta tri-familiare in cui abitava, una casa in aperta campagna contornata da vivai. Il corpo era parzialmente carbonizzato, soprattutto il lato sinistro. Accanto al cadavere non sono state trovate taniche di liquido infiammabile, né accendini. Da un primo esame effettuato da un medico legale è stato rilevato anche un trauma alla sommità del capo. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Jacopo di Pistoia per l'esame autoptico. Ora i medici legali Ilaria Marradi e Walter Calugi dovranno accertare cosa abbia determinato quel trauma alla testa ma soprattutto se la morte dell'uomo sia avvenuta prima o dopo che le fiamme hanno avvolto il suo corpo.

Chi era Alessio Cini

Alessio Cini è morto prima o dopo che le fiamme hanno avvolto il suo corpo? Si è trattato di un suicidio o di un omicidio? Questa la domanda che si stanno facendo un po’ tutti nel paesino toscano di appena 18mila abitanti. La comunità è ancora sotto choc anche perché l’operaio di un’azienda tessile di Prato viene descritto da chi lo conosceva bene come una persona seria e affidabile, un gran lavoratore su cui poter sempre contare. Era separato dalla moglie da molti anni, aveva una figlia che adorava e una sorella disabile.