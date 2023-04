Muore a 42 anni Alessio Gilberti: aveva annunciato il suicidio su Facebook

Si toglie la vita dopo aver annunciato su Facebook l'intenzione di farlo. Alessio Gilberti, 42 anni, di professione chef, è morto. Il suo corpo è stato trovato a Roma, il giorno dopo il lunedì di Pasqua. Diversi commenti di parenti e conoscenti sotto il suo post lo invitavano a cambiare idea, ma non è servito. Gilberti ha anche risposto in maniera evasiva, poi, il silenzio. Il giorno successivo, la tragica notizia.

Il post su Facebook

"È tutto pronto. È ora di finirla. Senza di te non so stare e quindi non vale la pena. Ciao a tutti". È questo il testo del post sul profilo Facebook del 42enne chef biellese Alessio Gilberti. In molti hanno compreso le intenzioni di Gilberti e hanno provato a dissuaderlo. Lo chef ha anche risposto a diversi commenti – "non ce la faccio più" – per poi smettere. Dal messaggio si pensa che a spingere Gilberti verso il tragico gesto sia stata una delusione sentimentale. Non sono ancora note le dinamiche del suicidio.

Tra i commenti anche quello del padre di Alessio, Claudio, che aveva chiesto a un amico del figlio: "A me non risponde, tu sai di più?". La conferma della morte di Claudio è arrivata proprio da Claudio Gilberti sempre sul social network: "È morto, ma non so in quale modo", ha scritto rispondendo al commento di un altro amico che chiedeva informazioni.

