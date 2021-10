Alessio Madeddu, l'omicida ha confessato: "Motivi passionali"

Dopo meno di 24 ore c'è la svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Madeddu. Angelo Brancasi, panettiere di Sant’Anna Arresi, ha confessato nella notte L'omicida, davanti al pm Rita Cariello ha raccontato di aver colpito Madeddu con un'accetta per motivi passionali.

Omicidio Alessio Madeddu: arrestao Angelo Brancasi

Brancasi, secondo quanto riporta l'Unione Sarda, lo ha prima attirato fuori dalla dependance in cui Madeddu era ai domiciliari in seguito alla condanna per un tentato omicidio, poi lo ha ferito lungo il vialetto, infine i fendenti fatali in più parti del corpo. La vittima ha tentato di sottrarsi a quella furia cercando riparo verso casa, inutilmente. Brancasi, che è difeso dall’avvocato Roberto Zanda, è stato trasferito a Uta in carcere.

Lo chef di Teulada era diventato celebre per aver partecipato tre anni fa a uno dei più amati programmi tv di cucina, "Quattro Ristoranti, con Alessandro Borghese): è stato ucciso davanti al suo ristorante Sabor’e mari (Sapore di mare) a Porto Budello, a Teulada, nel sud della Sardegna.

Sono stati nel frattempo acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza.