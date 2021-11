Omicidio Alessio Madeddu: si ipotizza l'aggravante della crudeltà

E' stato convalidato il fermo di Angelo Brancasi, il panettiere di 43 anni reo confesso dell'omicidio, avvenuto mercoledì sera a Teulada, di Alessio Madeddu, lo chef 52enne del ristorante "Sabor’e Mari". L'omicida era andato da Madeddu per un confronto dopo aver scoperto una presunta relazione tra il cuoco e sua moglie, che lavorava presso il locale da qualche tempo.

Dall'autopsia è emerso che una coltellata che lo aveva ridotto in fin di vita, ma poi c'è stata tutta una serie di colpi alla testa, forse con un bastone o con una pietra. Domenica il gip del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, ha convalidato il fermo e firmato una nuova misura in carcere per il panettiere, che è accusato di omicidio volontario aggravato. Al momento non è stata contestata la premeditazione. Si ipotizza l'aggravante della crudeltà perché non solo Brancasi avrebbe accoltellato Madeddu: subito dopo l'avrebbe picchiato a sangue sfondandogli il cranio.

Gli specialisti del Ris dei carabinieri stanno lavorando su tutti gli elementi recuperati durante il dettagliato sopralluogo davanti al ristorante, tra questi l'accetta trovata a pochi metri dal cadavere del cuoco, alcuni oggetti contundenti e le numerose tracce di sangue. La Procura di Cagliari ieri ha dato il nulla osta per i funerali di Alessio Madeddu, che si sono svolti oggi pomeriggio nella parrocchia della Madonna del Carmine a Teulada.

Madeddu era diventato famoso per la partecipazione alla trasmissione tv "4 ristoranti" e la sua tragica fine ha avuto vasta eco mediatica.