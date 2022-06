Chef massacrato a colpi d'ascia, la figlia riapre il ristorante: "Papà sarebbe felice"

Riaprire e ripartire. A otto mesi da quel terribile 28 ottobre 2021, giorno del terribile omicidio di Alessio Madeddu, lo chef 52enne di Teulada, in Sardegna, la figlia Alessia, insieme a familiari e collaboratori, ha deciso di riaprire l'ittiturismo "Sabor 'e mari". Il cuoco sardo, divenuto celebre per aver partecipato al programma televisivo "4 Ristoranti", è stato ucciso proprio davanti al suo locale con diversi colpi di accetta: per il suo omicidio è stato arrestato il 43enne reo confesso Angelo Brancasi.

Lo scorso 9 giugno il locale ha riaperto i battenti, anche in memoria di Alessio: "Abbiamo pensato che tener vivo il suo ricordo fosse la cosa più bella, anche se difficile - ha scritto la figlia su Facebook, che hai media locali ha poi confessato: "Sono sicura che papà ne sarebbe felice":

"Il cuore è triste ma la voglia di ripartire è tanta", si legge invece in un post del ristorante in cui si annunciava la riapertura dell’ittiturismo. Alessia, in un post successivo, ha poi voluto ringraziare per i tanti messaggi d'affetto ricevuti nelle ultime ore: "Grazie a tutti per i numerosi messaggi , ovviamente dietro questo progetto non ci sono solamente io ; famiglia e collaboratori compresi che ci danno un grande aiuto a portare avanti la nostra attività , in onore a papà , tener vivo il suo ricordo in ogni angolo del suo amato porto abbiamo pensato fosse la cosa più bella anche se difficile , ma la nostra famiglia e il nostro team è forte e quindi eccoci qua. Grazie a tutti".

Alessio Madeddu e il suo locale "Sabor 'e mari" di Porto Budello, in Sardegna, erano divenuti celebri dopo la partecipazione al programma "4 ristoranti", per poi chiudere nell'ottobre scorso in seguito al delitto. Lo chef è stato assassinato dal 43enne Angelo Brancasi, probabilmente per motivi di gelosia, proprio nei pressi del ristorante. Un'attività in cui Alessio aveva messo il cuore e che adesso riparte, anche per lui.