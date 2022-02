La sentenza

Alessio e Simone, i fratelli condannati a 21 e 14 anni di carcere per l'omicidio del padre violento

I due giovani sono accusati per aver ucciso il padre Pasquale nell'agosto del 2020, al culmine dell'ennesima lite in famiglia. L'uomo era a sua volta indagato per maltrattamenti nei confronti della madre dei due ragazzi