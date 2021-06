Ai domiciliari il camionista arrestato per aver investito il sindacalista Adil Belakhdim

Arresti domiciliari per il camionista 25enne che venerdì è stato arrestato per aver investito e ucciso il sindacalista Adil Belakhdim a Biandrate, davanti al polo logistico della Lidl dove era in corso un presidio promosso dai Cobas. Questa la decisione del giudice al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. Il camionista, Alessio Spaziano, è stato interrogato per tre ore nel carcere di Novara, per ricostruire quanto accaduto venerdì mattina.

L'uomo, originario della provincia di Caserta, è difeso dall’avvocato Gabriele De Juliis del Foro di Napoli, che prima di entrare nel carcere di Novara aveva detto: "Intendiamo collaborare con l'autorità giudiziaria per chiarire ogni aspetto di questa tragica vicenda". Spaziano è accusato di omicidio stradale, resistenza e omissione di soccorso: dopo aver investito il sindacalista si è allontanato, costituendosi a una pattuglia dei carabinieri soltanto dopo qualche chilometro, all'altezza del casello autostradale Novara Ovest.

La protesta alla Lidl continua

Intanto continua il presidio di lavoratori davanti ai cancelli del centro distribuzione Lidl, ma da questa mattina i camion potranno ricominciare ad entrare ed uscire, come scrive NovaraToday. Chi vorrà riprendere a lavorare potrà farlo, anche se in molti hanno già annunciato che la protesta non si fermerà. Martedì 22 giugno alcuni rappresentati di SiCobas, tra cui Pape Ndiaye, il primo a raccontare l'accaduto e a parlare di omicidio premeditato, avranno un nuovo incontro con il prefetto. "Se non ci saranno risposte concrete da parte di Lidl lo sciopero riprenderà”, ha spiegato.

Una raccolta fondi per la famiglia di Adil Belakhdim

Il sindacato SI Cobas ha aperto una raccolta fondi per la famiglia di Adil Belakhdim. "Tutti coloro che intendono dare un contributo per sostenere i familiari e le spese legali del nostro compagno Adil Belakhdim" possono farlo, si legge sulle pagine Facebook dei SI Cobas, dove sono stati pubblicati gli estremi per fare il bonifico o il versamento su postepay “intestato in entrambi i casi a Raffaella Crippa. Causale: 'per Adil Belakhdim, assassinato durante uno sciopero'".