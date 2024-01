Alex Baiocco, chi è il 24enne che "per noia" ha teso un cavo d’acciaio in strada

"Una bravata per noia", così Alex Baiocco ha definito quanto fatto all’alba di giovedì 4 gennaio a Milano con due complici (ancora in fuga). Il 24enne è stato fermato con le accuse di strage, attentato alla sicurezza dei trasporti, blocco stradale e ricettazione dopo aver teso un cavo di acciaio ad altezza uomo su una strada molto trafficata della città. Soltanto la chiamata di un testimone alle forze dell'ordine ha evitato la tragedia.

"Una ca**ata per gioco" fatta perché ci "annoiavamo", avrebbe detto il ragazzo al gip dichiarando di essere "molto pentito". Ma chi è Alex Baiocco? Capelli lunghi, smalto nero sulle unghie, look 'emo', amante della musica. Sembra che il ragazzo 24enne, noto alle forze dell’ordine per alcuni piccoli precedenti, vivesse spesso da solo e che suonasse in una band. Per lui la musica è una "terapia" che purtroppo non lo ha salvato dal compiere il folle gesto.

L’avvocato del 24enne ha dichiarato che il ragazzo è "distrutto" e che "non si dà pace". "Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno", ha detto Alex Baiocco durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro. Ora è in attesa del provvedimento del giudice al quale tocca decidere se convalidare o meno l'arresto e disporre il carcere e soprattutto se contestare l'accusa di strage ipotizzata dal pm Enrico Pavone assieme all'attentato alla sicurezza dei trasporti.