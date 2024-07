Caso Marangon, il lapsus choc di uno degli organizzatori del rito prima che il corpo di Alex fosse ritrovato

Retroscena e stralci di conversazioni inquietanti sono emersi nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" di ieri, mercoledì 10 luglio, sul caso Alex Marangon, scomparso e poi ritrovato senza vita dopo aver partecipato ad un ritiro spirituale all'abbazia di Santa Bona di Vidor, Treviso. Per gli inquirenti si tratta di omicidio. Ma facciamo un passo indietro. Siamo al 30 giugno scorso, il corpo esanime di Alex nel Piave non è ancora stato ritrovato. L'apprensione è tanta, ma per il momento si tratta ancora di una scomparsa. La sorella maggiore del 25enne si presenta all'abbazia sconsacrata di proprietà del conte Da Sacco. Lì la ragazza incontra Andrea Zuin, musicista e organizzatore del rito sciamanico. "Fa in modo che arrivi una chiamata e lo troviamo, ti prego", implora la sorella di Alex. La risposta del musicista non lascia indifferenti: "Sicuramente lo farò, ma non c'è questa possibilità", dice. "Ti spiego perché. Da quando è m...., da quando è successa questa cosa", si corregge immediatamente Zuin. Forse solo un lapsus. Ma che si aggiunge al clima di omertà che sembra avvolgere l'abbazia sconsacrata e tutti i partecipanti all'evento.

"Uno dei partecipanti mi disse che era in cielo"

La madre del giovane Alex ha poi raccontato che, sempre nei giorni della scomparsa, lei stessa aveva incontrato uno dei partecipanti. "Lo stavamo ancora cercando e lui ci ha detto di cantare per lui perché Alex era in pace, in cielo", racconta la donna a Federica Sciarelli.

Tra gli altri dettagli che non erano emersi finora, la scomparsa di 500 euro e di orecchini e bracciali dai quali il ragazzo non si separava mai. Ma il punto su cui i legali della famiglia Marangon insistono è il buco trascorso tra la presunta fuga di Alex dall'abbazia, intorno alle 3 di notte, e il momento in cui, su input del conte Da Sacco - secondo quanto riferito - i partecipanti decidono di chiamare i soccorsi, alle 6 del mattino circa, dopo averlo cercato per ore al buio nei dintorni dell'abbazia. "Che senso aveva cercarlo dappertutto? Perché non hanno chiamato subito i soccorsi visto che che avevano sentito un tonfo?", incalza in studio l'avvocato Nicodemo Gentile. Andrea Zuin ha infatti parlato di un grido, seguito da un tonfo. Che, però, non avrebbe emesso un suono tale da far pensare che Alex fosse caduto in acqua. E, in effetti, guardando alla posizione della terrazza dalla quale Alex si sarebbe gettato, o forse sarebbe caduto, si vede che prima del Piave c'è un boschetto vegetazione nella quale il corpo si sarebbe fermato.

La sorella del conte Da Sacco: "Impossibile per Alex finire nel Piave dalla terrazza dell'abbazia"

Un'evidenza sottolineata da un sommozzatore con il quale ha parlato la madre di Alex e dalla sorella del conte Da Sacco, che al telefono con una giornalista di "Chi l'ha visto?" è categorica: "Non esiste che una persona va due giorni all'abbazia di Vidor e muore. La domanda su come Alex abbia fatto ad arrivare al Piave è la prima che mi sono fatta. Uno sconosciuto come era Alex, alle 3 di notte non poteva assolutamente avere accesso al Piave. Non avrebbe saputo dove andare, perché era tutto buio. E ha visto la terrazza? Da lì uno non va nel Piave, cade sui rovi, sugli alberi".

Sono tanti i punti oscuri che le ricostruzioni finora fornite non riescono a chiarire. La famiglia Marangon e i legali tornano a lanciare un appello affinché chi sa inizi a parlare. "Voglio dire solo un'ultima cosa. Che tutto è stato sottovalutato fin dall'inizio", ha aggiunto la mamma di Alex concludendo il suo intervento. "Quando siamo arrivati lì sembrava una festa di paese", dice la donna riferendosi all'arrivo in abbazia nelle prime fasi della scomparsa. "Ho chiesto ai carabinieri se non potesse essere successo qualcosa lì dentro, che avevano preso sostanze, che ad Alex potesse essere capitato qualcosa lì. Da un carabiniere mi è stato risposto 'anche se fosse stato, nessuno lo ha obbligato a venire qui, è maggiorenne'. Questa la risposta di un carabiniere. Che io non ammetto, visto che ancora non si sapeva cosa fosse successo".