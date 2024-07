Alex Marangon picchiato a morte prima di finire nel fiume, il giallo del rito sciamanico

Non ci sono più dubbi: Alex Marangon, il 25enne di Marcon (Venezia) ritrovato morto il 2 luglio sul Piave, è stato picchiato selvaggiamente e la sua non è stata una morte naturale. Le conferme arrivano dall'autopsia. Il procuratore capo di Treviso, Marco Martani, ha spiegato che Marangon è stato colpito "duramente" con un oggetto contundente anche alla testa. Poi è finito in acqua. Da accertare se questo è accaduto in modo accidentale o se sia stato gettato volontariamente per disfarsi del corpo.

Alex Marangon picchiato a morte

Alex Marangon è morto per "cause violente e non accidentali". Le parole del procuratore spazzano tutte le ipotesi che si sono susseguite in questi giorni: dal decesso dovuto all'assunzione di un decotto che ne avrebbe alterato i sensi, alla morte provocata da animali selvatici dopo aver vagato per la foresta, dalla caduta accidentale nel fiume fino a una presunta volontà di togliersi la vita. Gli inquirenti procederanno d'ora in poi per omicidio volontario e non per morte come conseguenza di altro reato.

L'autopsia ha escluso che la morte sia avvenuta per una caduta accidentale non solo per la distribuzione di ecchimosi e ferite, ma anche perché l'esame ha rilevato un'emorragia interna al torace che gli ha fatto perdere molto sangue.

Cosa ha fatto Alex Marangon prima di morire

Sappiamo che Marangon si trovava a Vidor per prendere parte a una festa privata di musica-medicina nell'Abbazia sconsacrata. Aveva prenotato una stanza all'interno della stessa struttura. Il 30 giugno è scomparso, fino al ritrovamento del cadavere il 2 luglio in un isolotto a Ciano, sul Piave. Sappiamo anche che il venticinquenne ha bevuto per due volte l'ayahuasca, una tisana dall'effetto psichedelico. Pare che il ragazzo, sofferente di asma, per alleviare il disagio si sia sottoposto anche a un’iniezione di veleno di rana amazzonica sapo/kambo, altra pratica curativa sciamanica. Due persone che stavano prendendo parte allo stesso appuntamento hanno raccontato agli investigatori di averlo seguito per un po' e poi di essere tornati indietro perdendolo di vista.

C'è però un buco di tre ore nella ricostruzione dell'ultimo giorno di vita di Marangon. Tra la sua scomparsa e l'allarme dato solo alle sei di mattina ci sono tre ore in cui non si sa bene cosa sia successo nemmeno nell'abbazia sconsacrata. Motivi più che sufficienti per la procura trevigiana per decidere di voler sentire tutti i partecipanti al rito.

L'esame su Alex "restituisce un quadro inquietante, quello di una aggressione potente, sfuggente, nel corso di una colluttazione che male si concilia con il caso", afferma l'avvocato Nicodemo Gentile, che assieme al collega Stefano Tegani assiste la famiglia Marangon. "Non c'è ragione - ribadisce - e motivi per credere al suicidio o cose diverse". Resta dunque in piedi una sola ipotesi, per la famiglia: quella dell'omicidio. L'autopsia "ha evidenziato - dice ancora Gentile - una botta sulla parte sinistra della testa, addebitando l'accaduto a più di una persona". Dunque Alex sarebbe stato ucciso da più persone. Secondo la famiglia qualcuno che conosce la verità c'è: "L'appello che vi rivolgiamo, con spirito di pietà - dicono attraverso i legali - è di parlare: più persone sanno quello che è successo".