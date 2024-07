La misteriosa morte di Alex Marangon, la versione dei testimoni non convince

Si complicano le indagini sulla morte di Alex Marangon, il giovane di Marcon (Venezia) scomparso la notte del 30 giugno scorso a Vidor (Treviso), dal luogo in cui partecipava con altre persone a riti sciamanici, e ritrovato morto due giorni dopo sul greto del fiume Piave, qualche chilometro più a valle. Adesso c'è un nuovo problema per gli inquirenti. L'attendibilità dei testimoni è messa in dubbio: potrebbero avere assunto sostanze che ne hanno alterato le facoltà mentali.

Come è morto Alex Marangon

Sappiamo che Marangon si trovava a Vidor per prendere parte a una festa privata di musica-medicina nell'Abbazia sconsacrata. Aveva prenotato una stanza all'interno della stessa struttura. Il 30 giugno è scomparso ed è stato ritrovato cadavere il 2 luglio in un isolotto a Ciano, sul Piave. Altro dato: l'autopsia ha svelato che Marangon è stato colpito "duramente" con un oggetto contundente anche alla testa. Poi è finito in acqua. Alex Marangon è morto per "cause violente e non accidentali", le parole del procuratore capo di Treviso, Marco Martani. Per gli inquirenti è omicidio.

I dubbi sulle parole dei testimoni

Queste le certezze. Ma molti di più sono gli elementi che non tornano. C'è un buco di tre ore nella ricostruzione dell'ultimo giorno di vita di Marangon. Tra la sua scomparsa e l'allarme dato solo alle sei di mattina ci sono tre ore in cui non si sa bene cosa sia successo nemmeno nell'abbazia sconsacrata. Per questo motivo la procura trevigiana ha sentito i partecipanti al rito. Qui le cose si complicano. I presenti hanno raccontato di aver visto Alex allontanarsi verso la terrazza che dava sul Piave, e aver sentito un grido e un tonfo, per poi mettersi a cercare il giovane, senza fortuna, per le tre ore successive. "Se gli invitati al raduno avessero assunto sostanze proibite la loro lucidità, quando raccontano di aver cercato Alex subito dopo la sua sparizione, potrebbe essere stata inficiata da quello che hanno preso", ha detto il procuratore.

C'è poi un altro elemento che porta a dubitare delle parole dei partecipanti al rito. La trasmissione "Chi l'ha visto?" ha reso noto un lapsus quantomeno inquietante di uno degli organizzatori. Siamo al 30 giugno e il corpo esanime di Alex nel Piave non è ancora stato ritrovato. La sorella maggiore del 25enne si presenta all'abbazia sconsacrata e incontra Andrea Zuin, musicista e organizzatore del rito sciamanico. "Fa in modo che arrivi una chiamata e lo troviamo, ti prego", implora la sorella di Alex. La risposta del musicista non lascia indifferenti: "Sicuramente lo farò, ma non c'è questa possibilità", dice. "Ti spiego perché. Da quando è m...., da quando è successa questa cosa", si corregge immediatamente Zuin. Forse solo un lapsus. Ma che si aggiunge al clima di omertà che sembra avvolgere l'abbazia sconsacrata e tutti i partecipanti all'evento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Analisi sui partecipanti al rito"

Gli avvocati Nicodemo Gentile e Stefano Tigani, i legali della famiglia di Alex Marangon, hanno chiesto formalmente che tutti i presenti alla "riunione" siano sottoposti a un esame del capello. Si tratta di un accertamento tecnico irripetibile con il quale identificare il composto somministrato e gli assuntori.

Anche i genitori del 25enne parlano di sostanze che potrebbero essere state messe a disposizione degli invitati alla cerimonia in abbazia: "Sapevamo che in queste occasioni nostro figlio aveva già assunto la pianta ayahuasca – hanno detto – una bevanda che aiuta a prendere contatto con le proprie parti più profonde. Ma l'ultima volta il ritiro era più costoso ed era previsto qualcosa di particolare di cui non siamo a conoscenza".

I "curanderos" colombiani che hanno organizzato l'evento al quale ha partecipato Marangon intanto parlano solo attraverso il loro legale, di fatto si sono resi irreperibili. "Per prudenza - afferma il legale - preferiscono rimanere in un luogo in cui si sentono protetti". I due colombiani sostengono che "durante la cerimonia Alex era nervoso e agitato e, all'improvviso, è andato fuori dalla cappella, vicino al braciere. Siamo tornati dentro ma, una volta fuori Alex è scappato nel bosco di corsa. Dopo poco tutti hanno sentito un tonfo e un grido secco". Insomma per loro è stato un incidente.