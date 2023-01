Alex Pompa ha ucciso il padre ed è stato assolto, si riapre il processo

Si riapre il processo ad Alex Pompa, il ventunenne che il 30 aprile 2020 a Collegno (Torino), ha ucciso il padre a coltellate. Il delitto è avvenuto al culmine di una lite in famiglia e il ragazzo in primo grado è stato assolto per legittima difesa. Secondo i giudici ha ucciso il padre "nella certezza di doversi difendere da un pericolo incombente, gravissimo e inevitabile". Un delitto nato dalla necessità di salvarsi ma di proteggere anche la mamma e il fratello.



Per il pg Alessandro Aghemo - lo stesso magistrato che in primo grado aveva chiesto la condanna di Alex - non è stata legittima difesa e ha invitato i giudici a riconsiderare la tesi. La Corte di Assise di appello ha adesso deciso di ascoltare la madre e il fratello dell'imputato e i medici legali che intervennero sul posto.

Giuseppe, padre di Alex Pompa, è stato descritto come un uomo aggressivo, collerico, ossessionante e minaccioso, tanto che i figli avevano cominciato a registrare le sue sfuriate. Il 30 aprile 2020 Giuseppe Pompa ha visto che moglie salutare un collega (la donna lavorava in un supermercato) e quest'ultimo le avrebbe toccato una spalla. Un contatto che ha fatto scattare la gelosia dell'uomo. Una volta a casa, tra marito e moglie è nato un furibondo litigio. Il figlio Alex si è scagliato contro il padre e lo ha trafitto per 34 volte servendosi di sei coltelli da cucina diversi. Finito a processo è stato assolto. "Con riferimento agli ultimi colpi - scrivono infatti i giudici nella sentenza -, tanti, rapidi e poco profondi, nessuno mortale, deve ritenersi che Alex Pompa, in quella situazione di terrore e in assenza di informazioni circa gli effetti (rapidamente mortali) della ferita appena inferta con il coltello che si spezzò, continuò a colpire perché sinceramente convinto di avere a che fare con un uomo ancora pericoloso". Secondo i giudici il padre Giuseppe "stava minacciando di fare una strage. Ciò che di ulteriore è avvenuto dopo quel colpo mortale è da ritenersi giustificato e realizzato per legittima difesa putativa e, in ogni caso, ininfluente".

Ora tutto è in discussione. "Pensavamo - ha commentato il suo difensore, l'avvocato Claudio Strata - che non ci fossero i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma siamo e restiamo sereni. Continuiamo ad avere totale fiducia nella giustizia".