Cade e viene trafitto dalla gamba di una sedia, l'assurda morte di Alex

È morto dissanguato dopo che la gamba di metallo di una sedia gli ha letteralmente reciso la carotide. Una tragedia assurda quella che si è verificata in un centro educativo di Ponte Selva, frazione di Parre, nella Bergamasca. Vittima dello sfortunato incidente un uomo di 44 anni, Alex Riva, conosciuto da tutti in paese per il suo carattere solare e il sorriso contagioso.

L’episodio è avvenuto davanti agli occhi attoniti degli operatori e degli ospiti della struttura: Alex stava portando una sedia in giardino, quando è caduto sui gradini che dall'edificio portano al cortile. Non è chiaro se la caduta sia stata provocata da un malore o se il 44enne, che soffre di una disabilità, sia inciampato. Sta di fatto che la sedia che stava portando in mano si è ribaltata e lui ci è caduto sopra.

Gli operatori sanitari, chiamati dai presenti, hanno provato disperatamente di tamponare la ferita e rianimarlo. Purtroppo non c'è stato niente da fare: in pochi minuti il 44enne è morto dissanguato. Dell'accaduto si sta già occupando la magistratura: i rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

La salma è già stata riconsegnata ai familiari, che hanno già organizzato i funerali: l'ultimo saluto sarà celebrato venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese. Da tanti anni Alex partecipava alle attività del centro socio educativo, che si occupa di reinserimento di disabili e ragazzi in difficoltà, gestito dalla cooperativa Sottosopra.

Lo piangono mamma Clotilde e papà Silvano, oltre alla sorella minore Elena. Proprio la sorella ha pubblicato un commovente post su Facebook: "Ciao caro fratello, non ti dimenticherò mai. Riposa in pace". Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore: "Non dimenticherò mai il tempo trascorso insieme - scrive Katia - e le risate, la tua simpatia. Ciao Alex, un abbraccio".