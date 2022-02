Come sta Alex Zanardi 20 mesi dopo l'incidente

Un leone. Sono passati 20 mesi da quel 19 giugno 2020, il giorno dell'incidente: Alex Zanardi si schiantò contro un camion durante una gara non competitiva di handbike nel Senese. Da allora 12 operazioni in cinque diversi ospedali. Viene trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria alle Scotte, nei primi trenta giorni è operato tre volte. Un mese dopo lo schianto il trasferimento a Villa Beretta dell'Ospedale Valduce di Como dove viene colpito un'infezione che lo obbliga a uno spostamento immediato al San Raffaele di Milano. Altre due operazioni. Poi i trasferimenti a Padova e al San Bortolo di Vicenza: altre operazioni, un calvario affrontato con determinazione.

Quali sono oggi le condizioni del campione? In questi due anni la famiglia ha chiesto e ottenuto privacy e discrezione. Oggi sui quotidiani torna però a esserci tanto spazio per Zanardi, che per milioni di italiani è un simbolo di forza e tenacia.

Come sta Alex Zanardi

Zanardi ha da poco terminato il primo ciclo del percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero. Le cure, stando a quanto trapela, avrebbero avuto buoni risultati e in primavera l'atleta dovrebbe tornare al centro per un secondo ciclo, più breve. Il direttore del centro, Pasquale Longobardi, contattato da alcuni giornali locali romagnoli, ha affermato: "Posso dire che di certo Alessandro è una persona con una carica immensa: l'ha trasmessa lui a me. Si è presentato qui con una grande voglia di lavorare. Si è trattato di un mese impegnativo per noi ma soprattutto per lui, alla fine aveva comprensibilmente voglia di tornare a casa". Zanardi, secondo quanto riportato, si è sottoposto a fisioterapia in camera iperbarica. "Si tratta di una procedura medica più efficiente della normale fisioterapia - spiega Longobardi - il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi". Dei risultati ci sarebbero stati, afferma il direttore del centro senza entrare nel merito.

"Dobbiamo lavorare, voglio star bene"

"Alessandro è un uomo magnetico, con una grandissima voglia di fare. Pensi che un giorno mi ha detto "dobbiamo lavorare, voglio star bene". E lo ha fatto davvero: ogni giorno per tutto il periodo in cui è stato da noi, per quattro, cinque ore consecutive, si è sottoposto a questa terapia con una forza che mi ha lasciato senza parole" dice oggi alla Stampa Longobardi. Con Zanardi ha lavorato un team di dieci specialisti che comprendevano, oltre a Longobardi, specializzato in medicina iperbarica, un medico specialista in rialibitazione, due neurologi, una psicologa, un fisioterapista, un logopedista, un'infermiera, un tecnico iperbarico e uno specialista in cannabis terapeutica. "Che a Zanardi è stata prescritta, seppur in quantitativi bassissimi, per evitare che le cellule danneggiate e che producono molto calcio, si rovinino ulteriormente", spiega Longobardi.

Al fianco di Zanardi ci sono stati ogni giorno il medico e amico fraterno Claudio Costa, oltre alla moglie Daniela che è sempre con lui. Camera iperbarica dunque, e due gas iniettati nel corpo, continua il quotidiano torinese: l'ossigeno "che dà energia alle cellule "e l'elio "che impedisce loro di morire". E poi ci sono dispositivi con impulsi elettrici per la neuromodulazione (per la funzione cerebrale) e poi ancora "medicina di bioregolazione del sistema, che funziona con una flebo in vena che nutre le cellule attivando le staminali".

Ora Alex Zanardi è a casa, a Noventa Padovana. In primavera tornerà nella struttura per un secondo ciclo più breve. Alex Zanardi non molla, non molla mai. Un concentrato di volontà e determinazione. Straordinariamente Zanardi.