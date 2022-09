Alex Zanardi torna a casa dopo 76 giorni di ricovero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il campione di Formula 1 era stato costretto al trasferimento in una struttura sanitaria specializzata dopo che un incendio scoppiato nella sua villa di Noventa Padovana, in provincia di Padova, aveva irreparabilmente danneggiato i macchinari per l’assistenza. Zanardi lascia così per la seconda volta il nosocomio, che lo aveva iniziato a seguire nella riabilitazione dopo il gravissimo incidente in handbike avvenuto a giugno del 2020. Il primario dell’ospedale Giannettore Bertagnoni ha dichiarato: "Il paziente è stato stabilizzato".

Alex Zanardi, dopo aver subito l’amputazione delle gambe nel 2001 a causa di un incidente in Formula 1, è tornato a correre in handbike, diventando un atleta paralimpico di ciclismo. Poi il secondo indicente sulle colline senesi, lo schianto contro un camion e la lotta tra la vita e la morte. Da allora ha subito tantissime operazioni, ma il campione non ha mai mollato continuando con la determinazione che da sempre lo caratterizza la faticosa riabilitazione.