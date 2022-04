L'amica perde il controllo della moto e si schianta: Alexandra muore a 25 anni

Una ragazza di 25 anni, Alexandra Alexei, di origini romene, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di sabato 16 aprile lungo la strada Paullese, nel tratto di ex statale che costeggia Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona. Lo schianto è avvento alle 11.30: la giovane viaggiava insieme ad un'amica in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118, su ambulanza e automedica.

Stando ai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, la 25enne, residente a Montodine, ha perso da sola il controllo della moto, una Yamaha R3 e si è andata a schiantare contro il guard-rail: un impatto violentissimo. L'amica della vittima, che guidava una proprio moto, non è rimasta ferita. Le cause dell'incidente non sono chiare anche se le cronache locali riferiscono che quel tratto di strada sia in condizioni non de tutto sicure e presenti una serie di irregolarità dell'asfalto.