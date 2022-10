Alexandra Elena Mocanu uccisa e avvolta in una coperta: la fuga del marito è finita

La fuga è finita. Ieri nel tardo pomeriggio si è presentato agli inquirenti il marito della giovane donna trovata uccisa nel suo appartamento a Bolzano, al quinto piano di un condominio di viale Trieste. La vittima Alexandra Elena Mocanu, 35 anni originaria dalla Romania, lavorava come barista nel capoluogo altoatesino. L’allarme è scattato domenica nel tardo pomeriggio dopo una segnalazione dei parenti del marito, Avni Mecja, 49 anni. L'uomo durante una telefonata a un fratello, che vive a Verona, avrebbe annunciato di dover scappare perchè ricercato, probabilmente era diretto in Albania, il suo paese d’origine, ma a un certo punto è tornato indietro, per presentarsi agli inquirenti in procura. Nei suoi confronti non sarebbero stati ancora presi provvedimenti.

Il profilo Facebook in comune della coppia è una sequela di immagini romantiche. L'ultimo post, un selfie sul terrazzo di un fast food in un centro commerciale di Bolzano, risale qualche giorno fa. Ma Avni e Alexandra secondo i vicini di casa litigavano molto spesso. "Li sentivamo litigare spesso, anche sabato sera, fino alle 22.30 circa, poi abbiamo sentito sbattere dei cassetti e poi più nulla. Silenzio fino a domenica, quando è arrivata la polizia con i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento", raccontano. La coppia occupava un appartamento al quinto piano della palazzina che si affaccia sulla piscina pubblica Lido, a un passo dal centro storico e dalla confluenza dei fiumi Talvera e Isarco. Lui lavorava nel settore edile. Lei in passato lo aveva già denunciato per maltrattamenti.

Alexandra sarebbe stata colpita con violenza, forse con un oggetto contundente non ancora individuato. Il cadavere è stato poi avvolto in una coperta. La procura della Repubblica di Bolzano, unitamente alla polizia di Stato, cerca di ricostruire le ultime ore di vita della donna. A tal fine ha anche invitato eventuali testimoni con informazioni utili alla ricostruzione dell'evento delittuoso a rivolgersi alla squadra mobile della Questura di Bolzano. L'autopsia stabilirà come la donna è stata uccisa.

Ogni tre giorni una donna viene uccisa in Italia. La lunga lista dei femminicidi non si ferma.