Per Cospito udienza in Cassazione tra 3 mesi, il medico: "Per allora sarà morto"

Il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico che sconta una condanna al 41 bis e che ormai da tre mesi è in sciopero della fame contro il regime carcerario, arriva in Cassazione. L'udienza sul ricorso presentato dalla difesa è stata fissata per il 20 aprile prossimo, tra tre mesi. Un margine di tempo troppo lungo per i legali che sottolineano che le precarie condizioni di salute di Cospito. Il medico curante Angelica Milia è chiara: "Il 20 aprile Alfredo sarà morto. Un'attesa così lunga non è compatibile con le condizioni fisiche di Alfredo".

Chi è Cospito e perché è al 41 bis

Cospito, originario di Pescara, è ritenuto responsabile di aver piazzato tra il 2 e il 3 giugno del 2006 due ordigni presso la Scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. L'esplosione non ha causato vittime, ma la Cassazione ha riformulato l'accusa in "strage contro la sicurezza dello Stato", reato che prevede anche l'ergastolo ostativo. Dopo sei anni passati regime in alta sicurezza, lo scorso aprile è stato deciso per lui il regime del 41 bis. Dal 5 maggio si trova quindi nel penitenziario di Bancali in regime di carcere duro. A motivare il passaggio di Cospito al 41 bis sono state le comunicazioni avute negli ultimi 10 anni con anarchici e riviste del settore.

Come sta Cospito

Cospito si trova nel carcere di Sassari. Da ormai tre mesi è in sciopero della fame e ha perso 40 chili. Il medico per definire la condizione di salute di Cospito ha usato un'espressione molto chiara: "Siamo sull'orlo del precipizio".

I giudici della Suprema Corte nella camera di consiglio di aprile dovranno esprimersi sull'atto depositato il 27 dicembre dal difensore Flavio Rossi Albertini in cui si afferma che "corrisponde a violazione di legge il fatto che il Tribunale di Sorveglianza" abbia "equiparato l'attività comunicativa di Cospito ai cosiddetti 'pizzini', ovvero ai messaggi criptici che vengono veicolati dal detenuto all'esterno, spesso attraverso i parenti, sfruttando a tal fine le occasioni di contatto infra-murario ed esterno tipicamente connesse ad un ordinario regime di detenzione".

Nei giorni scorsi il difensore si è rivolto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per chiedere la revoca del carcere duro. Il caso è anche politico, Alleanza Verdi e Sinistra è tornata a chiedere al numero uno di via Arenula un'informativa urgente in aula. Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani hanno lanciato un'azione di protesta "Inondiamo di mail il ministro Nordio per chiedere al nostro Stato ragionevolezza. Chiediamo che sia tolto il 41 bis a Cospito. Ci ascolti in nome della giustizia giusta e del rispetto delle funzioni attribuite al carcere dalla nostra Costituzione".

Il medico di Cospito censurato

C'è stata anche una polemica nella polemica. Il medico di Alfredo Cospito può infatti visitarlo ma non può rilasciare dichiarazioni stampa. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) ha concesso alla professionista di visitare Cospito, ma l'ha diffidata attraverso una comunicazione al suo legale, Flavio Rossi Albertini, "a rilasciare a seguito alle visite dichiarazioni all'emittente radiofonica 'Radio Onda d'Urto' al fine di non vanificare la finalità del regime in 41 bis". "Ulteriori dichiarazioni in tal senso - è scritto nel documento visionato dall'agenzia Agi - potranno indurre a valutare la revoca dell'autorizzazione all'accesso in istituto". La decisione ha alimentato la polemica non solo sulle condizioni di Cospito ma anche sulla gestione anche delle informazioni che lo riguardano