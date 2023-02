Alfredo Cospito trasferito in ospedale

''Su indicazione dei sanitari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto oggi il trasferimento, in via precauzionale, del detenuto Alfredo Cospito dal carcere milanese di Opera all'ospedale San Paolo. Dalle 18.39, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta''. Lo scrive in una nota il ministero della Giustizia.

Dunque mentre nel centro di Milano, gli anarchici in corteo si scontravano con la polizia, veniva disposto il trasferimento di Cospito su indicazione dei medici del centro clinico di Opera dove si trovava dallo scorso 30 gennaio. Da quanto si è appreso, le sue condizioni sono ritenute ancora stabili anche se si è preferito optare per il ricovero ospedaliero in quanto la sospensione anche degli integratori lo espone a grossi rischi di crisi cardiaca o edema celebrale. Il trasferimento disposto dal Dap dovrà essere formalmente ratificato dai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

L'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, "protesta" per aver appreso "del trasferimento del proprio assistito dai giornalisti e non come - sottolinea il penalista - sarebbe normale in un Paese civile, dalla direzione dell'istituto".