Alfredo o' chiatt, chi è il commerciante-star di TikTok arrestato: "Rubava l'energia elettrica"

Dal successo sui social alle manette. Protagonista della parabola discendente il 45enne Alfredo D'Ausilio, il commerciante napoletano noto su TikTok come "Alfredo 'o chiatt", che nella giornata di ieri, giovedì 30 maggio, è stato arrestato dai carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli, per furto di energia elettrica.

Arrestato il tiktoker Alfredo o' chiatt

La star social, con 140mila follower e video con milioni di like, "rubava" la corrente per il suo supermercato, "teatro" dei filmati in cui il commerciante, descriveva la incredibili offerte del punto vendita, esordendo con la sua celebre frase: "Buongiorno, buongiorno, buongiorno". I militari, insieme al personale Enel, hanno fatto visita al market di D'Ausilio, controllando l'attività e scoprendo che c'era qualcosa di poco lecito. Durante gli accertamenti è infatti emerso che il contatore elettrico era stato manomesso: qualcuno aveva eliminato il connettore di limitazione, ossia il dispositivo che limita l'erogazione di energia, con l'influencer che di fatto riusciva ad avere la corrente illegalmente. Il danno, dallo scorso dicembre a oggi, ammonterebbe a circa 6mila euro. Al termine dei controlli il tiktoker è stato arrestato e adesso è in attesa di giudizio.

Il furto di energia elettrica

Come previsto dall'articolo 624 del codice penale, il reato di furto di energia elettrica viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una sanzione pecuniaria da 154 a 516 euro. In alcuni casi, quando come in questo caso viene manomesso il contatore altrui o realizzato un allaccio alla rete elettrica pubblica, il reato diventa furto aggravato, per cui sono previste pene più severe: da 2 a 6 anni di carcere e una sanzione trai 927 e i 1.500 euro. Nel furto di energia elettrica viene ritenuta responsabile non soltanto la persona che materialmente ha realizzato l'allaccio abusivo, ma anche chi lo sfrutta in maniera consapevole.