Scomparso da 40 giorni: il cadavere viene trovato tra l'erba alta e le sterpaglie

È di Alfredo Folliero, 38 anni, il corpo in avanzato stato di decomposizione ritrovato mercoledì a Napoli, nel quartiere Scampia, in un terreno tra via Enzo Paci e Largo Bagnato. La scomparsa dell'uomo era stata denunciata dai familiari lo scorso 30 luglio. La polizia, accorsa sul posto dopo una segnalazione, non avanza alcuna ipotesi sulle cause della morte: troppo avanzato lo stato di decomposizione per ricavare a prima vista indizi utili. Per capire come è morto l'uomo bisognerà dunque attendere l'esito dell'autopsia.





Di Folliero non si avevano notizie da più di un mese. Del caso si è occupato anche "Chi l'ha visto?". Quel 30 luglio, a mezzogiorno, Alfredo era partito da Melito, nel Napoletano, dove viveva con la madre, per raggiungere una struttura in Puglia in cui recentemente veniva assistito, per problemi non meglio precisati. Ma non è mai arrivato a destinazione. Il suo cellulare ha squillato a vuoto per qualche giorno, prima di risultare spento. Nelle scorse la notizia del ritrovamento del cadavere. Non si esclude nessuna pista.