Esce di casa e scompare: l'appello disperato della fidanzata

Di lui non si hanno notizie ormai da due giorni: sale la preoccupazione per amici e familiari. Aliaksandr Herasimau, 29 anni, è scomparso da Varignano di Arco, in Trentino, sul lago di Garda. Il ragazzo è di origini bielorusse, ma vive da tanti anni in Italia. L'ultimo avvistamento certo risalirebbe alla mattina di martedì. Aliaksandr è uscito da casa e non ha più fatto avere sue notizie. Del suo caso se ne sta occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3.

Aliaksandr Herasimau scomparso a Varignano di Arco (Trento): le ultime notizie

"Aliaksandr ha 29 anni, parla benissimo l'italiano, è alto 1 metro e 83 - scrive la fidanzata Adriana nell'appello diffuso sui social -. Ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, dovrebbe portare con sé una sacca da mare viola e arancio con fantasie colorate: è uscito con scarpe nere Hoka con pianta bianca. Purtroppo non ho sue notizie dalle 9 di martedì, ha con sé i documenti e il cellulare, anche se risulta sempre spento".

Dell'accaduto ovviamente sono già state informate le forze dell'ordine. Le ricerche sono in corso. Chiunque dovesse avere notizie o vederlo può contattare i carabinieri o direttamente la fidanzata, al numero 3891281857. "Condividete per favore, sono disperata", fa sapere la ragazza.